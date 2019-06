Nový vrchní praporčík české armády Smik má zkušenosti z bojů proti Talibanu

Vojáci říkají vrchnímu praporčíkovi české armády Stříbrný generál. Místo zlatých hvězd má totiž na výložkách jednu stříbrnou hvězdu.

„Je členem vedení Armády ČR, je na stejné úrovni s generály,“ uvedl končící Petr Seifert. Vrchním proporčíkem byl skoro osm let. V armádě začínal v roce 1993 jako tankista, nyní odchází z aktivní služby. Říká, že za svou vojenskou kariéru byl minimálně třikrát na pokraji vyhození – to dává do souvislosti s různými reorganizacemi.