Kde vyšetřovat obézní pacienty? V příštím roce mají vzniknout dvě specializovaná centra

Ministerstvo chce na popud lékařů i záchranek zřídit dvě centra, kam by se obézní pacienti na vyšetření převáželi. „Centra by mohla vzniknout během následujícího roku. Předpokládáme, že pro oblast Čech by se jednalo o Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Druhé centrum by mohlo vzniknout na Moravě,“ uvedla Štěpanyová.

„Standardní systém je připraven na pacienty do 180 kilogramů, což je kupříkladu nosnost operačních stolů,“ říká mluvčí. Dodává, že zdravotníci stále častěji vyšetřují pacienty, jejichž hmotnost dosahuje hodnot i významně vyšších, než je 200 kilogramů. Hlavním problémem je přitom absence odpovídajících vyšetřovacích přístrojů. Standardní přístroje CT a magnetické rezonance neumožňují vyšetření pacientů nad určitou hmotnost.

Nemocnice nejsou dostatečně vybaveny

Ze 14 oslovených nemocnic pouze jedna uvedla, že má pro nemocné i přístrojové vybavení. „Máme nový CT přístroj, který má nosnost do 300 kilogramů. Bariatrické nástroje na chirurgii jsou speciálně určené pro zákroky u obézních pacientů,“ sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Naďa Chattová.

Nemocnice si navíc nové vybavení pro obézní pacienty často nemůžou dovolit. „Čekáme, jestli přijde Kraj Vysočina s řešením, že by byla například jedna nemocnice vybavena speciálně. Vybavení je nákladné,“ uvedla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Obezitolog a přednosta III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Štěpán Svačina současný systém dlouhodobě kritizuje. „Připravena není žádná nemocnice. Na nás se obrací tak jedna až dvě nemocnice měsíčně. Ale technologické vybavení, ač jsme velké obezitologické centrum, nemáme,“ přiblížil.

Sám říká, že absence techniky může znamenat i ztráty na životech. „Znám případy, kdy takový pacient i zemřel, protože se nevešel do diagnostických přístrojů a nebyl včas operován,“ uvádí Svačina.