Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Adam Benjamin Bartoš (RozumND)

Na jakou jednu problematiku, na tu podle vás nejdůležitější, se v Evropské parlamentu, pakliže se tam dostanete, chcete zaměřit?

Já se nechci zaměřovat na nějakou konkrétní problematiku, ale mým cílem je to, aby se nestávalo to, co se dnes a denně děje, kdy čeští europoslanci skandálně hlasují proti zájmům České republiky a proti zájmům občanů České republiky nebo proti našim spojeneckým zemím, jako jsou země Visegrádu nebo slovanské země obecně. Proto já garantuji jako lídr kandidátky, že naši zvolení europoslanci nikdy nezvednou ruku proti České republice a vždycky budu hlasovat proti všem nesmyslům, které přicházejí z Bruselu. To je ten rozdíl oproti…

Ale to europoslanci také říkají, že hlasují v zájmu občanů České republiky, a ti, co je volí, jim to asi věří.

Není to tak, není to tak. Mohl bych říct několik příkladů, kdy tomu tak nebylo, kdy třeba čeští europoslanci hlasovali proti české vládě nebo proti Maďarsku nebo podpořili migraci z Afriky teď v nějakém nedávném usnesení. Proti byl snad jenom jeden, který našel odvahu se nějak buď zdržet, nebo postavit proti.

A hlasovat proti Maďarsku je hlasovat proti zájmům České republiky?

Ano, protože země Visegrádu, země střední Evropy musí držet při sobě a je skandální, když třeba český premiér je zrovna na návštěvě Maďarska a čeští europoslanci hlasují proti Maďarsku, jak se stalo zhruba před půl rokem. Takže za Rozumné a Národní demokracii říkáme, že to je náš jediný program, budeme hlasovat proti všem věcem, které jdou proti zdravému rozumu, a nikdy nezvedneme hlas proti našim zájmům.

Důležitější je tedy lidově řečeno držet basu s Visegrádem než řešit nějaký případný problém, který se může objevit? Bez ohledu na to, co se v té které zemi děje? To je teď podstata sporu Polska a Maďarska s Evropskou unií a z toho vyplývá moje otázka: Bez ohledu na to, co se v zemích Visegrádu děje, tak Česká republika a vy budete hlasovat s těmito zeměmi?

Určitě takhle jednoduché to není, už jenom proto, že třeba ti partneři také ne vždy drží basu, jak by měli. Třeba často se stane, že Slovensko hlasuje jinak nebo Polsko hlasuje jinak, než jak se domluvilo, takže v tom musí být nějaký zdravý rozum. Mně šlo o to vyjádřit myšlenku, že čeští europoslanci by měli zastupovat Českou republiku. Česká republika by měla být na prvním místě, ne nějaká Evropská unie.

Na to byla ta reakce, že ostatní poslanci to také říkají, že hlasují v zájmu České republiky, českých občanů.

Oni to možná říkají, ale nekonají tak. Oni pak dělají různé nesmysly…

Ale vy to neříkáte, vy tak konáte.

My tak budeme konat, až nám voliči dají důvěru, ale určitě nebudeme dělat takové věci, jako třeba nějaká paní europoslankyně, která sbírá sirotky různě po světě a tak dále, to jsou věci naprosto zbytečné, od toho tam poslanci nemají být.

Do které frakce by se vaše strana, v tomto případě koalice, vy kandidujete v koalici ROZUMNÍ a Národní demokracie, se chcete zařadit? Do jaké frakce Evropského parlamentu?

Určitě to bude nějaká vlastenecká frakce, čili frakce tvořená vlasteneckými národoveckými stranami, ale nechtějte po mně název, protože dobře víme, že frakce se různě mění, přeskupují, strany z nich odcházejí, zakládají nové frakce, takže v tomto bude jasno až po evropských volbách.

Které strany v zemích Evropské unie, kteří lídři v zemích Evropské unie, jsou ti, se kterými byste chtěli být případně v nějaké frakci?

To je také ještě podle mě předčasné zodpovídat, ale teď mě třeba napadá dvojka naší kandidátky Petr Hannig, bývalý prezidentský kandidát, ten se zná velice dobře s Marine Le Penovou, ovládá plynně pět jazyků, takže já si myslím, že tam určitě si k sobě nějak cestu najdou.

Takže paní Le Penová, to je lídr, se kterým byste šli případně…

Neříkám, že paní Le Penová, je zrovna ta dáma, se kterou bych sdílel všechny názory a ideje. Teď dobře víme, že ona třeba opustila myšlenku vystoupení Francie z Evropské unie, nebo řekla, že si Francouzi mají ponechat euro, což podle mě naprosto zradila myšlení francouzské alternativy nebo euroskeptiků, takže to bych jí zase vytýkal. Takže není to úplně ideální paní, ale určitě tam je spousta zajímavých stran.

Já jsem chtěl popis těch blízkých případných partnerů, aby si divák mohl udělat obrázek, s kým případně budete v Evropském parlamentu spolupracovat. Když jsme u toho eura - euro přijmout, nebo nepřijmout?

My to máme v programu, že nechceme euro, takže samozřejmě, že ne, protože musím říci, že základem našeho programu je, že my si vlastně vůbec nepřejeme, aby Česká republika byla v Evropské unii. My bychom chtěli z Evropské unie odejít stejně jako z NATO, takže samozřejmě otázka na euro je jasná.

Čili euro rozhodně ne. A ten důvod pro euro, proč ne?

Je jednoduchý, jsou dva. Euro je politický nástroj Evropské unie, takže z toho důvodu se nám principiálně příčí. A pak také vidíme, že nefunguje, protože vidíme to na Slovensku a stejné by se stalo i u nás, všechno by se zdražilo a důchody, mzdy by zůstaly stejné. Takže to není výhodné pro českého občana, vůbec ne.

Pokud se nemýlím, tak informace ze Slovenska, kde je s eurem spokojeno asi sedmdesát procent lidí, nemluví o nějaké zásadním zdražování po přijetí eura.

Tak se tam jeďte podívat, já nevěřím takovým průzkumům, já nevím, jaké máte průzkumy, ale obecně nevěřím takovým průzkumům, ze kterých vychází Česká televize.

Referendum o setrvání v Evropské unii by mělo být?

Já si myslím, že referendum je zbytečné. Česká republika by měla odejít na základě rozhodnutí vlády, protože dobře víme, že referenda bývají manipulována. Ostatně referendum, na základě kterého jsme vstoupili do Evropské unie před patnácti lety, také bylo zmanipulováno, protože peníze dostali jenom zastánci toho, že tam máme vstoupit, a ti, co byli proti, tak neměli vlastně možnost vést nějakou kampaň.

Čili rozhodnutí vlády?

Rozhodnutí vlády.

Ale to z Evropského parlamentu neovlivníte.

Samozřejmě.

Ale měla by to udělat česká vláda na základě smluv, které to umožňují.

Ano, stejně jako z NATO, tam se nás také nikdo neptal, takže bychom odešli stejným způsobem.

Vy ve svém programu píšete, že v rámci Evropské unie naše země nebude nikdy prosperovat. Česko neprosperuje?

Určitě neprosperuje tak, jako prosperovalo, když jsme byli suverénní stát mezi lety 1993 až 2004.

To tvrdíte na základě čeho?

My platíme do Evropské unie ohromné peníze, nazpátek dostaneme jenom nějaké takové milodary, nějaké všimné, a ještě navíc musíme…

Dostali jsme zpátky asi o 750 miliard víc.

Ta čísla se dají různě nafukovat a tak dále. Navíc to, co přijmeme z Evropské unie, tak musíme dát na nějaké projekty, které jsou nezajímavé, u kterých bují korupce, které jsou v podstatě i proti národním zájmům, takže já tam nevidím žádnou výhodu.

Měly by být znovu prodlouženy sankce vůči Rusku?

Samozřejmě, že ne. Já jsem řekl na začátku, že bychom nehlasovali proti slovanským zemím. Nebudeme hlasovat proti Rusku, nebudeme hlasovat pro ruské sankce, je to nesmysl.

Byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z Unie, než je 31. říjen, současné stanovené datum?

Britové si zvolili před zhruba dvěma lety, že chtějí odejít, a bohužel se to vleče. Já bych jim přál, aby odešli co nejdříve, jak mohou.

A co jim v tom brání?

Jsou to různé politické tlaky. Elity, které před dvěma lety povolily, aby to referendum takto dopadlo, tak teď zase obracejí. Někdo chce, aby Velká Británie v Evropské unii zůstávala, takže já to nijak neovlivním, ale samozřejmě bych si přál, aby Britové mohli odejít, protože to by spustilo tu lavinu.

Ale to mohou, a dokonce kdyby nic neudělali, tak už…

Mají slabé politiky.

Britové?

Ano. Kteří nejsou schopni si to vyjednat. Ale ještě řeknu jednu věc, trošku bych se zastal Britů, protože odcházet z Evropské unie zhruba po padesáti letech, kdy tam jsou, to je samozřejmě těžší. V našem případě to tak těžké nebude, to můžu české občany uklidnit. My jsme v Evropské unii nějakých patnáct let, takže to půjde snáz.

Jste spokojeni s tím, jak se Evropská unie postavila k problému dvojí kvality potravin?

Samozřejmě, že nejsme spokojeni, protože se k tomu nepostavila nijak. Problém přetrvává, dokonce paní eurokomisařka Jourová, která to má na starosti, v tom nic neudělala a média ji za to nekritizovala, naopak ji časopis Time umístil mezi nějakých sto vlivných osobností, pro mě z nepochopitelného důvodu.