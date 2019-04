Chytré budky s kamerami bojují proti vymírání sýčka obecného. Podívejte se do jejich příbytků

Lidé mohou se záchranou sýčka pomoci

„My tomu říkáme technické pasti, které my lidé nevědomky vytváříme. Mohou to být sudy a vany s vodou na zalévání, bazény nebo různé na stojato postavené roury. Sýčci jsou zvídaví, běžně prolézají různé dutiny, zalezou do ní, když ji chtějí prozkoumat, a už se nedokážou dostat ven a uhynou tam. Podobně je to s okapy, když ústí pod zem pod nějakou mřížku, to je pro sýčka past. Stejně tak komíny,“ shrnuje Miroslav Bažant. Nebezpečné mohou být i plastové kubíkové nádrže, které zadržují dešťovku, nebo síťovina na seno.

Instalace kamer má podle Bažanta za cíl popularizovat problém vymírání ptáků zapříčiněné změnami krajiny vlivem lidské činnosti. „Sýček je v podstatě jen spičkou ledovce toho problému, že se ptáci v otevřené krajině museli stáhnou do lidských sídel.“

Lidé mohou pomoci se záchranou sýčků buď finančně, nebo se mohou aktivně podílet na odstraňování technických pastí. Například sudy s vodou lze opatřit mřížkou nebo plovákem.

„Sýček třeba vidí, jak se ve vodě třepotá můra a skočí pro ni. A jak má sud hladké stěny, už se nevyhrabe ven a utopí se. Stačí docela mělká napáječka pro koně, může to být 20 až 30 centimetrů vody a už to může být fatální. Do sudu stačí přes okraj ohnout nějaké pletivo, které bude sahat skoro až na dno a které bude kopírovat stěnu sudu tak, aby to pták měl jako takový žebříček. Nebo je taky možnost dát tam nějaký plovák, aby si tam ptáci mohli sednout a napít se, stačí kus polystyrenu nebo prkna.“