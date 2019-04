U amerických mrakodrapů ročně umírá 600 milionů ptáků. Kočky jsou ale ještě horší

„Chicago, Houston a Dallas leží v srdci nejrušnějších severoamerických migračních koridorů,“ připomněl hlavní autor výzkumu Kyle Horton. „V kombinaci se skutečností, že jde o jedna z největších měst ve Spojených státech, to z nich bez ohledu na roční období dělá závažnou hrozbu pro ptáky,“ dodal.

Ptáky přitahuje umělé osvětlení v oknech výškových budov, ztrácejí orientaci a narážejí do stěn, přičemž se zraní nebo uhynou. Nejnaléhavější je tento problém v období jarní a podzimní migrace, kdy se miliardy ptáků přes území Spojených států vydávají na cestu mezi Kanadou a Latinskou Amerikou.

Mnoho ptáků navíc létá v noci a mate je světlo vycházející z mrakodrapů. Někteří dezorientovaní jedinci hodiny poletují za oknem, dokud se zcela nevyčerpají. Ptáky také pletou rostliny umístěné v místnostech poblíž oken, protože je mohou považovat za místo, kam mohou dosednout.

Organizace New York City Audubon, která usiluje o ochranu ptáků a vhodného prostředí pro ně, upozorňuje, že není vhodné v okolí parků a jiné městské zeleně obkládat domy zrcadlovými skly. Ptáci proti nim létají, protože v nich vidí útočiště, ve skutečnosti ale narazí do stěny. Tato organizace se snaží přesvědčovat majitele mrakodrapů, aby ve snaze ochránit ptáky, ale i snížit náklady za energii, nechávali v domech zhasnout světla. A to samé doporučuje Kyle Horton i jednotlivcům: „Pokud nepotřebujete svítit, zhasněte.“

Kdo zabíjí ptáky?

Velmi často jsou ze zabíjení ptáků viněny větrné elektrárny – jejich vrtule mají být zodpovědné za úmrtí desítek milionů opeřenců ročně. Je sice pravda, že v okolí větrných elektráren opravdu ptáci umírají. Ale vědecká studie z roku 2009 popsala, jaké je to množství vzhledem k vyrobené energii. Její čísla používá Americká asociace provozovatelů větrných elektráren (AWEA).

Podle oficiálních čísel AWEA mohou tato zařízení jen za 10 procent nepřirozených úmrtí ptáků v USA. Přitom asi třetina všech ptačích úmrtí připadá na příčiny přirozené, jako je třeba pád mláděte z hnízda. Mnohem více ptáků připraví o život i jaderné a fosilní elektrárny.