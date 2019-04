Potravinovým bankám dá stát 63 milionů, pořád to ale nestačí. Chybí kvalitní sklady

Do zdibské potravinové banky jezdí 22 tisíc klientů. Největší zájem mají o trvanlivé potraviny a třeba pečivo. „Je den staré, ale stále měkoučké, je opravdu čerstvé. Klienti si to odvážejí každý den. Množství, které bylo dnes přivezeno, bude také dneska odvezeno,“ vysvětluje předsedkyně potravinové banky Věra Doušová.

Provoz potravinových bank platí hlavně ministerstvo zemědělství. Letos uvolní 63 milionů korun, což je o 22 milionů víc než loni. Další peníze slibuje resort přidat, zatím je však hledá.

„Očekáváme, že se nám to podaří navýšit vnitřními úsporami na ministerstvu zemědělství tak, abychom to mohli vykrýt do sta procent,“ říká ministr Miroslav Toman (ČSSD). Ministerstvo, Svaz obchodu a cestovního ruchu a potravinové banky by chtěly rozšířit spolupráci i s hotely a restauracemi.

Do Potravinové sbírky lidé mohou darovat nejen jídlo, ale také drogerii. V minulých ročnících poskytli Češi přes 1600 tun jídla a drogistického zboží. Lidem v nouzi darovali tři a čtvrt milionu porcí jídla. Do projektu se od jeho začátku zapojilo už 822 prodejen z celé republiky a jejich počet stále roste.