Je to destrukce internetu, jak ho známe, tvrdí Pirát Kolaja o nové směrnici

Odborník na svobodný software Marcel Kolaja (Piráti) podotknul, že obdobnou legislativu již v minulosti zavedli ve Španělsku či Německu. „Vedlo to ke katastrofě, kdy vydavatelé nakonec naopak volali po tom, že by bylo nejlepší zákon úplně zrušit,“ sdělil.

Spor se týká dvou článků. První z nich zavádí takzvanou daň z odkazů, po níž volali především internetoví vydavatelé, hlavně zpravodajské weby. Vyhledávače jako třeba Google nebo Seznam či sociální sítě Facebook či Twitter by měly platit tvůrcům textů, na které služby nebo uživatelé odkazují. Bez zaplacené licence by vyhledávače nemohly ukázat více než velmi krátkou ukázku cizího textu.

„Někdo dělá reklamu tím, že dává odkazy na vaše novinové články a ještě vám za to bude platit. Mně tento koncept přijde jako zvrhlý,“ oponoval Kolaja. „My samozřejmě chápeme původní záměr, že se Evropská komise snaží regulovat nadnárodní korporace, ale to se přeci nedělá v copyrightu,“ řekl v pořadu Události, komentáře.

Kolaja: Dokonalé filtry nejsou možné

Druhý sporný článek řeší mazání neoprávněně zveřejňovaných děl. Po internetových službách žádá zavedení filtrů, které by odhalovaly a mazaly obsah porušující autorská práva. To by byl velký problém pro weby, na kterých lidé sdílejí různá videa nebo hudbu, třeba pro YouTube nebo Ulož.to.

„Je to destrukce internetu tak, jak ho známe, neboť nebude už třeba možné sdílet internetové memy,“ míní Kolaja s tím, že nelze vyvinout dokonalé filtry, které by rozpoznaly, co přesně autorská práva porušuje, a co ne.