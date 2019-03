SPD vyloučila Lubomíra Volného a další dva bývalé členy z poslaneckého klubu

Hnutí už minulý týden vyzvalo poslance ke složení mandátů, v úterý výzvu zopakovalo. „Čestným východiskem pro tyto poslance by bylo složení poslaneckého mandátu, do kterého byli zvoleni voliči hnutí SPD,“ uvedlo.

Volný, Bojko a Nevludová zdůvodnili svůj odchod z SPD spory s celostátním vedením hnutí. To v únoru zrušilo moravskoslezskou organizaci, kterou vedl právě Volný. Zdůvodnilo to systematickým porušováním stanov a krácením demokratických práv členů. Volný pak na Facebooku kritizoval nové krajské vedení, obvinil ho z přijetí usvědčeného rasisty do hnutí a jeho kroky označil za zákeřný útok proti vlasteneckým silám.

Okamura ale podle mluvčí SPD Barbory Zeťové obdržel písemné stanovisko ministerstva vnitra, které takový postup zpochybňuje. „Vzhledem k tomu, že výklad odkazuje na případné soudní rozhodnutí v této věci a po dobu jednání soudu na možnost neobsazení mandátu, přijalo předsednictvo hnutí rozhodnutí nahradit předsedu hnutí Tomia Okamuru na posledním místě kandidátní listiny jiným kandidátem,“ stojí v usnesení. SPD podle něj nemůže připustit riziko případně neobsazeného mandátu.

SPD povede do voleb Ivan David, lékař a někdejší ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana v letech 1998 až 2002. Pokud by se Okamura díky preferenčním hlasům do Evropského parlamentu dostal, automaticky by mu zanikl mandát ve sněmovně. Funkce europoslance je podle zákona s funkcí poslance českého parlamentu neslučitelná.