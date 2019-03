Zaplatí pojišťovna drahou operaci v zahraničí? Podle ministra je rozhodování nejasné, vznikne proto komise

Od příštího roku by mohla lidem, se kterými si čeští lékaři nevědí rady, ulehčit situaci změna zákona o zdravotním pojištění. Zdravotní stav lidí, kteří by potřebovali operaci v zahraničí, bude posuzovat komise složená ze zástupců odborných společností a ministerstva zdravotnictví.

Dívka měla před sedmi lety podstoupit vyšetření nosních dutin a zůstala v nemocnici přes noc. „Sestřička mě zavřela do kojenecké postýlky a špatně zavřela zábranu. Já se o to opřela a vypadla,“ popsala dívka. Výsledkem byla otevřená zlomenina pravé ruky a především si Aneta Navrátilová porušila jeden z hlavních nervů v lokti. Prodělala od té doby 25 operací, ruku ale může používat jen omezeně a v poslední době ji čím dál více bolí. Nepomáhá ani voperovaný přístroj proti bolesti.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) věří, že se posuzování zrychlí a zjednoduší. „Rozhodování revizních lékařů je různé a ne vždy ideální. Nemá to jasná pravidla, možnost odvolání neexistuje. To chceme změnit,“ slíbil ministr.

Anety Navrátilové se ale změna posuzování nejspíše ještě týkat nebude. Operovat potřebuje co nejdříve. Pokud by ji tedy pojišťovna i přes dobrozdání českých lékařů odmítla, musela by se spolehnout na dobrotu lidí, kteří by přispěli do sbírky na šest milionů – tak jako pomohli Mirce Dobešové a Ivaně Danišové, kterým zahraniční specialisté transplantovali obličej.