Skončila plošná epidemie chřipky. Zůstávají však lokální ohniska

Podle informací Státního zdravotního ústavu do konce února lékaři nahlásili 449 případů, kdy pacienti s chřipkou skončili v nemocnici na jednotkách intenzivní péče nebo anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Z nich 118 nemoci podlehlo. Loni to za stejnou dobu bylo 353 nemocných a 98 úmrtí, za březen ale počty stouply na 600 hospitalizovaných a 202 úmrtí.

K 8. březnu přistoupily ke zrušení zákazu návštěv z důvodu chřipkové epidemie poslední dvě pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc: Hemato-onkologická a Dětská klinika. Nově jsou tedy povoleny návštěvy ve standardním režimu na všech klinikách a odděleních.

Zákaz návštěv zrušil od pátku také Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Ke stejnému kroku přistoupila Fakultní nemocnice Brno a od soboty 9. března je opět přístupná v návštěvní hodiny.

O těchto změnách informovalo ministerstvo zdravotnictví, když retweetovalo zprávy zmíněných zdravotnických zařízeních.

Na severu Moravy stoupá počet závažných případů chřipky

Počet respiračních onemocnění včetně chřipky v Moravskoslezském kraji dále klesá. Naopak stoupá počet závažných případů chřipky, které vyžadují léčbu na jednotkách intenzivní péče a ARO. Na území kraje bylo za uplynulý týden zaznamenáno 17 závažných případů chřipky, z toho tři lidé včetně dítěte zemřeli, sdělila ČTK krajská hygienička Helena Šebáková.

Z celkového počtu evidovaných závažných případů jich devět bylo zaznamenáno u pacientů nad 60 let. V této věkové kategorii byla dvě úmrtí. Šest vážně nemocných osob bylo ve věkové kategorii 25 až 59 let a po jednom onemocnění z věkové kategorie od 15 do 24 let a do pěti let. Malé dítě zemřelo. „Všichni měli řadu závažných chronických onemocnění,“ uvedla Šebáková. Doplnila, že nemocní nebyli proti chřipce očkováni.