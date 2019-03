Královéhradecký kraj se dohodl s autobusovými dopravci, zaplatí jim o 27 milionů víc

Kraji na konci loňského roku vypovědělo smlouvy osm z jedenácti autobusových dopravců, a to k 31. březnu. Představovalo to 97 procent dopravy v kraji.

„Mzdy řidičů za poslední dva roky stouply zhruba o pětadvacet procent a v letošním roce porostou o dalších deset procent. Z našich rezerv a za stávajících podmínek jsme nebyli schopni tyto náklady uhradit,“ uvedl ředitel Arrivy Východní Čechy Jindřich Poláček.

Kromě firmy BusLine se kraj s dopravci na nových smlouvách dohodl už při prvním kole jednání 18. a 20. února. Výsledek byl vždy kompromisem. Středeční jednání s firmou BusLine bylo třetí v pořadí.

Královéhradecký kraj ročně u autobusových dopravců objednává 18 a půl milionů kilometrů. S těmi, se kterými se dohodl, uzavře z titulu mimořádné situace smlouvy bez otevřené soutěže přibližně do září 2020. Pak by je měly nahradit smlouvy nové, které vzejdou z nynějšího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let.