U Plzně praská povrch dálnice. Silničáři chystají opravy, potrvají pět let

Problém mikrotrhlin je především v tom, že se pozvolna zvětšují a zatéká do nich voda. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla jsou mikrotrhliny „závadou, která vzniká na základě jedné konkrétní dříve používané technologie pokládky cementobetonového povrchu“. Upřesnil, že se metoda tažené juty používala do roku 2012, a to nejen v Česku. „Podobné následky jsou řešené v řadě evropských zemí,“ ujistil mluvčí.

Silničáři zároveň odmítli, že by se podobné problémy jako na D5 vyskytly i na čerstvě modernizovaných částech dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, kde ovšem lze praskliny také nalézt. „Na D1 se používá technologie vymetaného betonu. Ve finální fázi po pokládce tam projíždějí kartáče, které pěkně uzavírají povrch a zároveň obnažují kamenivo, což zlepšuje protismykové vlastnosti a zamezuje vzniku mikrotrhlin,“ řekl Hlavatý.

Všechno špatně? Vypadá to, že D5 za Plzní budou muset rozkopat. Po 21 letech. Beton hnali do moc rychlého tvrdnutí - a pak popraskal. ŘSD odpoledne řekne, co s tím chce dělat. Ale to nejzajímavější: zůstane jenom u D5? Tohle jsme našli loni na skoro novém úseku D1... @ct24zive pic.twitter.com/88tnXABAMd — Honza Beránek (@JTBcz) February 13, 2019

Podobné problémy jako na D5 naopak připouštějí silničáři na dálnici D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou zprovozněné mezi lety 1997 a 2003 a také na jihozápadní části Pražského okruhu otevřené v roce 2010. U Olomouce se vozovka již opravuje, novější Pražský okruh silničáři zatím jen sledují. „Nastavili jsme novou metodiku na údržbu betonových vozovek. Budeme provádět i impregnace,“ uvedl Jiří Hlavatý.

Další problémy D5: Ve vedrech dálnice praskala

Úsek dálnice D5 z 90. let je problematický dlouhodobě – špatně se vyrovnává s rozmary počasí. Naposledy loni koncem května, v době, kdy se střídaly prudké deště a vedra, se na 98. kilometru vytvořil schod. Na šesti deskách nastala prudká alkalická reakce poté, co se voda při prudkém dešti dostala do spodních konstrukčních vrstev. V letech 2010 a 2012 se D5 v horkých letních dnech vyboulila také na 119. kilometru.