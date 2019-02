Podpora od Olivera. Na pomoc policejním rodinám vznikla sbírka

Poručík cizinecké policie Tomáš Mauer ovdověl loni v listopadu, když jeho dvaatřicetiletá žena Renata podlehla agresivní formě rakoviny. „V září jsme ještě běhali po parku – od diagnózy po úmrtí jeden měsíc. Pořád jenom doufám, že se mi to všechno zdá,“ říká muž, který po manželčině smrti musel odejít na rodičovskou dovolenou, aby se postaral o malého syna.

Mauerovi kolegové ještě na konci loňského roku mezi sebou udělali pro ovdovělého policistu sbírku a pražská policie se následně obrátila na nadační fond Regi Base. „Sami se snažíme Tomášovi pomoci, a to jak v profesním, tak i osobním životě, nicméně musíme si přiznat, že nejsme všemocní,“ uvádí mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Pomoc pro další

Fond začal jednat. Mauerovi od prosince pomáhá s náklady na chůvu a právní služby. Sbírku, kterou za tímto účelem založil, pojmenoval podle jeho syna. V jednání jsou i další změny; mladý policista chce znovu do služby.

„Do práce se chci vrátit, ale nechci to uspěchat. Kluk je bez mámy a nechci ho dávat do jeslí,“ říká a ke sbírce, kterou mezi sebou zahájili jeho kolegové, dodává: „Není to samozřejmost, to nemuseli. Přesto to udělali, od strážmistrů až po plukovníky, a na to se prostě nezapomíná.“

Sbírka Oliver, za níž stojí Regi Base, by přitom neměla posloužit jen Mauerovi, ale fungovat i do budoucna. „Víme v současnosti o dalším případu, kdy zemřel policista a manželka zůstala sama s dítětem,“ uvedl spoluzakladatel fondu Hynek Čech a připomněl, že fond neslouží k dlouhodobé pomoci, ale k tomu, aby umožnil potřebným vrátit se co nejrychleji do běžného života.

S pomocí partnerů a dobrovolníků

Fond od založení v roce 2011 pomohl desítkám lidí a slouží jako poslední možnost, kdy zdravotní nebo rehabilitační systém člověka vyloučí. Jeho sbírky jsou vždy určeny na konkrétní věc, kterou je potřeba koupit. „V minulosti jsme kupovali například exoskeleton za 4,9 milionu korun, rehabilitační stůl za 2,5 milionu korun nebo dva segwaye za šest set tisíc," uvedl Čech.

Podle Čecha fond podporují české firmy, devětadevadesát procent příspěvků je od partnerů a dobrovolníků; například armáda poskytla fondu loni v únoru vojenský speciál, když bylo potřeba převézt dva těžce zraněné vojáky z Ukrajiny. „Spolupráce s ministerstvem obrany je omezena tím, že se často mění ministři. Od státu ani od ministerstva finance nedostáváme. Díky podporovatelům fondu dokážeme pomoc obstarat sami,“ vysvětlil Čech.

Nadační fond Regi Base pomáhá hasičům, vojákům a policistům, kteří ve službě utrpěli zranění s trvalými následky. Podnět k jeho vzniku dal válečný veterán z Afghánistánu Jiří Schams, přezdívaný Regi, který byl v roce 2008 vážně zraněn v Afghánistánu a několik týdnů byl v kómatu. Navzdory prognózám se částečně zotavil a postupem času dokázal s pomůckami sám chodit, v roce 2015 však zemřel na rakovinu.