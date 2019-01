Pacienti platí za lékařskou péči víc než v době zdravotnických poplatků

Podle ministra Adama Vojtěcha (nestr. za ANO) je to tím, že lidé v době ekonomického růstu dobrovolně platí za služby, za které v době krize tolik neutráceli: „Nárůst je hlavně u volně prodejných léků, možná jsou to i nějaké doplňky stravy a podobně. A tam je to samozřejmě na každém, jak se rozhodne, jestli tyto volně prodejné léky využije, nebo nikoliv.“

Víc peněz ale platí lidé i za léky, a to nejen za ty na předpis. Už od roku 2013 rostou náklady na volně prodejné léky pravidelně o pět až osm procent ročně. Přestože stát v roce 2015 snížil DPH na léky z 15 na 10 procent.

Lidé platí víc i u zubařů

Češi také platí víc za péči u zubařů. V roce 2016 to bylo skoro deset miliard, tedy o dvě miliardy více než v době, kdy se hradily regulační poplatky. A růst pokračoval podle ministerstva i loni: vzrostly totiž ceny zubařských výkonů.

Přesto je o soukromé ordinace zájem. „Souvisí to s tím, že pacienti se dnes mnohem více zajímají o své zdraví. Nemají problém zaplatit si za kvalitní péči, pokud opravdu vidí, že dostanou to, co si zaplatili,“ myslí si soukromá stomatoložka Bára Malíková. Smlouvu se zdravotní pojišťovou nemá a za kvalitní bílou plombu se u ní platí od dvou do tří tisíc korun, i tak ale ošetří v průměru osm pacientů denně.