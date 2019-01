Případ policisty, který srazil ženu, nekončí. Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek

„Rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání,“ píše se v rozhodnutí zveřejněném v justiční databázi. Případ tak znovu projedná Obvodní soud pro Prahu 1.

Nehoda se stala 29. října 2017 po půlnoci v pražské Havlíčkově ulici. Třicetiletý Petr Suranovský jel s kolegou k zásahu na Žižkov.

Podle obžaloby jel Suranovský po tramvajovém pásu bez zapnutého majáku a zvukové výstrahy. Policista to nepopřel, odmítal ale, že by nehodu způsobil. Hájil se tím, že mu dvaadvacetiletá žena do cesty vstoupila nečekaně. Při nehodě byla vážně zraněna, následky má dodnes.

Loni soud policistu osvobodil

Obvodní soud pro Prahu 1 ale policistu loni v říjnu osvobodil. „Soud souhlasí v podstatě se všemi stranami. Je pravdou, že pan obžalovaný v okamžiku, kdy jel po tramvajovém pásu, tam neměl co dělat,“ uvedla ve zprošťujícím rozsudku soudkyně Helena Králová.

Podle svých slov ale musela zvážit veškeré příčinné souvislosti. Upozornila na to, že se žena nerozhlédla a do vozovky vešla náhle. „Vkročila tam v době, kdy řidič již nemohl bezpečně reagovat,“ řekla Králová.