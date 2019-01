Za „sestru Smrt“ a další prohřešky má vydavatel bulvárních deníků zaplatit 840 tisíc

Jan Poláček, který zastupuje Marešovou, řekl, že o případném odvolání bude uvažovat až poté, co mu bude doručeno odůvodnění rozsudku. „Jsme samozřejmě spokojeni s tím, že soud uznal, že články zasahovaly do osobnostních práv,“ uvedl.

V závěrečně řeči upozornil na to, že novináři porušili ústavně zakotvené právo na presumpci neviny, a to již od počátku trestního řízení. Intenzita zásahu do práv Marešové podle něj nemá v historii Česka obdoby.

Po médiích chce 35 milionů, po státu pět

Věra Marešová, která se jednání účastnila, se k věci vyjadřovat nechtěla. Spory vede i s dalšími vydavatelstvími, v těch ale rozhodnutí zatím nepadlo. U minulého jednání žena uvedla, že ji nejvíce zasáhlo, jak média pronásledovala a obtěžovala její dceru.

Celkem se domáhá kvůli nerespektování presumpce neviny zhruba 35 milionů korun. Za své nezákonné stíhání a za ztížení společenského uplatnění se Marešová v jiném řízení domáhá odškodného od státu ve výši pěti milionů korun.

Žena čelila obžalobě z toho, že v letech 2010 až 2014 měla podávat pacientům v rumburské nemocnici silné dávky draslíku, po kterých jim selhalo srdce. Byla obviněna z šesti vražd, soudy ji však pravomocně osvobodily – nepodařilo se prokázat, že se skutky vůbec staly.