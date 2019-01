Zmrzlá tříkrálová noc. Česku hrozí náledí až do nedělního rána

Výstraha před náledím platí s nízkým stupněm nebezpečí od dnešních 20:00 do nedělních 09:00 pro všechny kraje kromě Plzeňského a Karlovarského; noční teploty klesnou na minus jeden až minus čtyři stupně Celsia, jen na západě by se měly pohybovat kolem nuly. Řidiči a chodci musí být podle meteorologů kvůli kluzkým chodníkům a silnicím velmi opatrní.

Oteplení je ale pouze dočasné, protože na sklonku prvního novoročního týdne se do Česka vrátí mrazy. „Za frontální vlnou k nám bude v neděli proudit od severu studený vzduch. V sobotu večer a v noci na neděli 6. ledna se bude po dešti se sněhem a dešti a tání sněhu místy tvořit náledí a zmrazky, na západě Čech jen ojediněle,“ varovali meteorologové.

V neděli na východě pod nulou

V některých regionech již sníh tál v noci na sobotu. V části Středočeského a Ústeckého kraje tak podle informací na webu ČHMÚ zmizel sníh, který napadal v předchozích dnech. V nižších polohách Česka byla dopoledne výška sněhové pokrývky většinou do pěti centimetrů.

Na jihu a severovýchodě Čech, Vysočině, severovýchodě Moravy a ve Slezsku bylo sněhu až 15 centimetrů, ojediněle 20 centimetrů. Na horách může být vrstva sněhu až šedesát centimetrů, místy metr a v nejvyšších polohách přes půldruhého metru.

Chladnější než sobota by pak měla být i neděle. Meteorologové počítají s nejvyššími denními teplotami mezi minus jedním a plus dvěma stupni, na severovýchodě republiky by se pak měly pohybovat ještě níž – dva stupně pod nulou.

V novém týdnu opět silné sněžení

S oblačnou až zataženou oblohou se místy očekávají i sněhové přeháňky. V úterý a ve středu očekávají meteorologové opět silné sněžení a stávající charakter počasí založený na střídání oteplení a mrazů by měl podle dlouhodobého výhledu vydržet až do začátku února.

Týdenní průměry nočních teplot se budou v příštích čtyřech týdnech držet kolem minus čtyř stupňů Celsia. Průměry denních teplot budou kolem nuly, či slabě nad nulou. „Lze však očekávat přechodné teplotní výkyvy do kladných i záporných teplot,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.

V příštím týdnu mohou v noci na pondělí teploty klesnout k minus čtyřem stupňům a přes den zase vzrůst až na čtyři stupně nad nulou. Na východě republiky ale bude začátek týdne chladnější. Koncem týdne pak může být v noci až minus osm stupňů, kdežto přes den i plus pět stupňů.