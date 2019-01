Po delším volnu se děti vrací do období prověrek. Je lepší ptát se jich, jaký výsledek chtějí, říká psycholožka

„Můžeme jim jako rodiče pomoci tím, že den nebo dva před nástupem do školy s nimi budeme, řekněme, nacvičovat školní režim. To neznamená, že je budeme budit v 6 hodin ráno. Ale vrátíme se třeba k tomu, že má dítě školní tašku, nachystá si věci, budeme uvažovat o tom, co ho ve škole čeká. Možná i malinko upravíme režim třeba tím, že nemusí jít spát tak pozdě jako o prázdninách, které jsou volnější,“ doporučuje psycholožka.

Rodiče se mají zajímat o to, co se dítě naučilo

Návrat po prázdninách považuje Magdalena Dostálová spíše za sociální. Tedy dítě se až tolik nezaměřuje na prospěch a učivo, jako spíš na to, že opět uvidí své spolužáky a budou se s nimi moct podělit o zážitky. „Těší se spíš na to, co měli ostatní děti pod stromečkem, a podobně,“ poznamenala Magdalena Dostálová ve Studiu 6.

Připomněla také, že jsou různé typy dětí ve vztahu ke způsobu učení se. Některé jsou hodně vizuální a pomáhá jim si vypisovat nebo graficky upravovat zápisky, jiné dítě si o učivu zas potřebuje povídat. „Další zas potřebuje zapojit motoriku a více se hýbat. V tomhle může být rodič dobrý asistent, stejně tak i učitel, případně pedagogicko-psychologická poradna,“ zmínila. Rozhodně ale považuje za užitečné, aby se rodiče zajímali o to, co se dítě naučilo.

Magdalena Dostálová poukázala i na to, že dnešní děti musejí zpracovávat mnohem více informací, než tomu bylo u jejich rodičů. A to i přesto, že se objem učiva nijak nezvýšil. „Dítě je zahlceno informacemi z okolního světa, což my jsme jako děti nebyly,“ podotkla psycholožka s tím, že škola už není jediným zdrojem informací.