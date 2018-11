Politici svými výroky o duševních nemocech škodí, kritizuje Jeroným Janíček

Fakt, že premiér Andrej Babiš mluvil veřejně o schizofrenii svého syna a také o bipolární poruše své dcery, prý Janíček chápe. Chyběla mu tam ale slova ocenění, za co si třeba svého syna váží a co vnímá jako jeho společenský přínos. „A to je přesně věc, kterou bychom potřebovali slyšet i jako lidé, kteří trpí nějakou duševní nemocí,“ podotkl Janíček, který sám trpí úzkostmi.

Co ovšem vnímá jako mnohem závažnější, jsou slova senátora za ANO Ladislava Václavce, který v rozhovoru pro DVTV mluvil o tom, že „pacient se schizofrenií věří tomu, že má někoho zabít“. Dále pak v rozhovoru rozvíjel to, že když o tom mluví, je to ještě dobré, ale horší je, když to rovnou udělají. „A to řekl pan senátor, který je zároveň, což je na tom nejhorší, lékařem. Ten člověk má stále diplom,“ kroutí hlavou Jeroným Janíček.