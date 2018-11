Zastupitelé zvolili Hřiba novým pražským primátorem. ANO prosazovalo Pospíšila

PIRÁTI Zdeněk Hřib – primátorem, v gesci má IT a zahraniční vztahy. Absolvoval 3. lékařskou fakultu UK, medicíně se věnoval jako odborník na informační technologie, mimo jiné krátce vedl sekci informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Mezi roky 2008 a 2018 působil ve společnosti Aquastoft, kde se podílel na projektu elektronického receptu eRecept. Do pražského zastupitelstva kandidoval již před čtyřmi lety, zvolen byl až letos jako lídr kandidátky.



Vít Šimral – radní pro školství a sport. Vystudoval politologii, historii, právo, historickou sociologii a ekonometrii na univerzitách v Brně, Praze, britském Leicesteru a italské Lucce. Nyní působí jako postdoktorand na Technické univerzitě v Liberci a Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se financování politiky nebo propojení politiky a byznysu, působil v rakouské pobočce Transparency International, je jednatelem konzultační firmy. Má zkušenosti jako poslanecký a senátorský asistent zákonodárců zvolených za Piráty.



Adam Zábranský – radní pro bydlení a transparentnost. Absolvent gymnázia nyní studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Do zastupitelstva hlavního města byl zvolen již před čtyřmi lety, loni na podzim zůstal po zvolení svých kolegů do Poslanecké sněmovny jako jediný z původní čtyřčlenné sestavy Pirátů a stal se předsedou klubu. Jako zastupitel se věnoval kauzám spojeným s transparentností nebo fungováním městských firem.

SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU Petr Hlaváček – náměstek primátora, v gesci má rozvoj města a územní plánování. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, působí jako architekt a pedagog, mezi roky 2010 a 2015 byl proděkanem své alma mater. Na kontě má například rekonstrukci české ambasády v Brazílii. V letech 2015 až 2016 působil jako ředitel Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, podílel se na vzniku pražského metropolitního plánu.



Petr Hlubuček – náměstek primátora, v gesci má životní prostředí a technickou infrastrukturu. Absolvoval provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity, studoval i v zahraničí, pracoval v milánské centrále cestovního ruchu. Od návratu do ČR podniká v cestovním ruchu a hotelnictví. V komunální politice působí od roku 2010, kdy byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje, kde byl posledních osm let starostou.



Jan Chabr – radní pro majetek. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK, nyní studuje právo na UK a mezinárodní právní vztahy v oblasti duševního vlastnictví. Pracoval v notářských kancelářích nebo jako asistent během českého předsednictví v Radě EU. Spolupracuje s Museem Kampa - Nadací Jana a Medy Mládkových, které vede šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Do letošních voleb působil v majetkové komisi zastupitelstva Prahy 6. Hana Marvanová – radní pro legislativu, bezpečnost a veřejnou správu. Vystudovala Právnickou fakultu UK, poté působila jako podniková právnička. Patřila mezi aktivní odpůrce komunistického režimu, v březnu 1989 byla podmínečně odsouzena za pobuřování. Po listopadu 1989 byla opakovaně poslankyní (1990 až 1998 a 2002 až 2003) a krátce i místopředsedkyní sněmovny. V roce 2014 byla první náměstkyní ministryně spravedlnosti. Před STAN prošla Občanským fórem, ODS a Unií svobody (později US-DEU, rok ji vedla). Jako advokátka zastupovala například klienty zkrachovalé stavební společnosti H-System.