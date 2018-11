Ministerstvo dokončuje zákon pravidelně navyšující peníze do zdravotnictví

video Ministr Vojtěch: Pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce zajistí přítok peněz do systému

„Mimo jiné představíme do konce roku návrh zákona, který nastavuje takzvanou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. To znamená nějaké postupné zvyšování příspěvku ze státního rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění, což si myslím, že bude určitá garance toho, že peníze v něm budou v budoucnu narůstat,“ řekl ministr v Událostech, komentářích.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučila českému zdravotnictví řešit některé problémy s ohledem na stárnutí populace, které podle ní nevyhnutelně povede k růstu výdajů na péči.

Pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce, jimiž jsou děti, nezaměstnaní či senioři, by měla systému zdravotnictví zaručit pravidelné navýšení peněz.