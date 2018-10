Zrušený PragueCon bude řešit policie. Prověřit by měla smlouvy kolem organizace festivalu

V druhé polovině srpna městská firma Výstaviště oznámila, že ruší popkulturní festival PragueCon. Důvod zněl stručně – obava z finančních ztrát. „Pokud by se akce konala, znamenalo by to pro společnost Výstaviště mnohamilionové ztráty,“ řekla ČT mluvčí Kanceláře primátorky Irena Šípová.

Společnost se nicméně dostala do finančních problémů i tak. Bylo to proto důvodem, proč dozorčí rada firmy Výstaviště a městská rada podaly 19. října trestní oznámení na neznámého pachatele. Už v létě se totiž objevily pochybnosti o smlouvách, které firma ohledně akce uzavřela. „Chceme zjistit, jaké smluvní závazky vznikly a zda někdo z našich pracovníků pochybil,“ doplnila mluvčí.

Na problémy s organizací festivalu upozorňoval už v červnu tehdejší předseda dozorčí rady Výstaviště Praha Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě). „Chtěl jsem, aby se problémy komiksového festivalu zabývali radní města, avšak ti na můj apel nereagovali a situaci ve firmě neřešili, proto jsem na post předsedy rezignoval,“ řekl České televizi. Vyhnánka v čele dozorčí rady vystřídala primátorka Adriana Krnáčová (ANO).