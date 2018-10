Prezident Zeman opět nejmenoval generálem šéfa BIS Koudelku. Babiš tvrdí, že jmenování slíbil

- Koudelka je ředitelem BIS od srpna 2016, kdy nahradil dlouholetého šéfa této služby Jiřího Langa, který požádal o uvolnění z funkce. Koudelku do funkce jmenovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD).

- Koudelka se narodil v roce 1965, vystudoval ČVUT. Je dlouholetým pracovníkem kontrarozvědky, v tajných službách pracuje od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže.

- Koudelku do čela BIS v polovině července 2016 jednomyslně doporučil sněmovní bezpečnostní výbor, kterému mimo jiné řekl, že nebyl členem KSČ. Koudelka ve výboru za svou prioritu označil zajištění bezpečnosti obyvatel ČR proti všem hrozbám. Chce, aby BIS byla pod jeho vedením apolitická, profesionální, striktně jednala podle zákona a byla okamžitě schopna reagovat na hrozby, které před Českou republikou mohou stát.

- Týdeník Respekt letos v květnu napsal, že Sobotka nominoval Koudelku do čela BIS na doporučení Jiřího Langa. Podle listu se Lang domníval, že Česko bude stále více ohrožováno Ruskem a právě na tohle nebezpečí byl v jeho očích Koudelka expert. Respekt také napsal, že „není nadnesené říci, že v pozadí souboje o jeho generálské frčky se odehrává bitva o dlouhodobé směřování Česka“.

- Zeman odmítl Koudelku jmenovat generálem již letos v květnu, byť ho do hodnosti navrhla vláda. Média poté spekulovala, že za prezidentovým odmítnutím jmenovat Koudelku jsou neshody kolem možného výskytu jedu novičok v Česku.

- Letos v březnu prezident Zeman uložil Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl novičok na území Česka vyvíjen nebo skladován. Zeman poté v květnu pro TV Barrandov řekl, že v ČR se v malém množství vyráběl a testoval novičok, po testování byl zničen. Oznámil, že vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství (VZ), podle něhož nervově-paralytická látka označovaná jako A230, kterou pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav (VVÚ), je novičok. BIS naopak dospěla k závěru, že tento plyn není novičok. Premiér Andrej Babiš poté po setkání s ředitelem BIS Koudelkou a šéfem VZ Janem Berounem uvedl, že v Česku se nevyráběla, nevyvíjela, ani neskladovala látka typu novičok. Zemanovy výroky uvítalo Rusko, podle něj slova českého prezidenta vyvracejí obvinění britských vyšetřovatelů, že za útokem na agenta Sergeje Skripala stojí Moskva.

- Server Aktuálně.cz v květnu mimo jiné napsal, že důvodem nejmenování Koudelky je i nedávné vyhoštění tří ruských agentů, kteří se v Česku skrývali pod diplomatickým krytím, a nespokojenost s prací BIS.

- Loni v prosinci, pár týdnů před volbou prezidenta, jeden z favoritů volby Jiří Drahoš řekl, že se obává toho, že výsledky voleb v ČR ovlivňují zahraniční tajné služby prostřednictvím dezinformací. Ředitel BIS Koudelka poté řekl, že služba nemá žádné závažné informace tohoto typu, rizika dezinformačních kampaní ale připouští.

- Podle Lidových novin Zeman letos v září řekl: „Samozřejmě pan Koudelka podle mého názoru není člověk na svém místě. Ale to si musí rozhodnout vláda“. Prezident se však distancoval od informací LN, že se u vlády zasazoval o to, aby ve funkci Koudelka skončil. Premiér Babiš po nedávném setkání se Zemanem, řekl, že prezident mu slíbil, že Koudelka bude jmenován generálem.

Zdroj: ČTK