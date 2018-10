Češi před sto lety odmítli federaci řízenou z Vídně, teď jim hrozí superstát řízený z Bruselu, míní Klaus

Pane prezidente, vyvěsil jste si už doma českou vlajku?

Vlajku vyvěšovat neumím, to mě ani nenapadlo od té doby, co jsem se přestěhoval z Hradu. Ale mám vlajku ve svém institutu, to ano.

Ale u vás doma chybí. Můžete říct, z jakého důvodu? Jenom kvůli tomu, že vás to nenapadlo?

Já se musím přiznat, že už od doby tak padesát let předtím, než jste se narodila, jsem vlajku nikdy nevyvěšoval. Ale myslím, že je to veliký svátek a že je potřeba, abychom ho uměli ocenit, uměli oslavit a já bych byl poslední, kdo by ho umenšoval a bagatelizoval. Pro mě projev k 28. říjnu za deset let mé prezidentské funkce byla vždycky skoro hlavní věc roku, na kterou jsem se nejvíce připravoval.

Je to opravdu významný den, slavíme sto let samostatné republiky. Vy jste se velkou měrou po čtvrt století podílel na formování samostatného českého státu z pozic nejvyšších. Můžete říct, jestli máme být dnes spokojeni s tím, v jakém státě žijeme?

Myslím, že určitě je důvod slavit, máme být rádi za to, co se podařilo. Určitě dneska žijeme z materiálního hlediska v nejbohatší chvíli našich dějin. Určitě dnes žijeme v mimořádné situaci, že žijeme v bezpečí, náš stát nikdo neohrožuje, nemáme sebemenší pře či střety se svými sousedy. Nečelíme žádnému velkému bezprostřednímu nebezpečí, ohrožení našeho státu. To jsou ty hlavní velké věci. Jestli se za těch sto let událo všechno tak, jak bychom si idylicky přáli, jestli dnešek je pěkný, nebo ne, to je věc úplně jiná. Ale mimořádnost té chvíle, hrdost a radost z toho, co se před sto lety stalo, si nenechme nikým ukrást.

Co dnes jako občan chcete a očekáváte od státu?

Já bych toho od státu moc neočekával. Myslím, že člověk má hlavně očekávat maximum od sebe a od svého okolí a nemá s nataženou rukou žádat stát, aby něco za něj a pro něj udělal. Ale samozřejmě potřebujeme, aby stát normálně fungoval, aby zajišťoval elementární klid, bezpečí a spoustu dalších funkcí, které moderní stát má. Ale nemyslím, že základní cíl, který bych si kladl, je, co chci a co čekám od státu. V komunismu jsme si zvykli čekat na dárečky od státu, které byly stejně chatrné a falešné, a doufám, že další generace už si na to nenavyknou.

Naši historii bychom mohli rozdělit do několika kapitol, ať už mluvíme o budování státu, pak dvě totality, posledních třicet let přechod na standardní demokracii. Dnes zaznívá mnoho hodnocení událostí sto let starých, jak se jednou bude hodnotit doba Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana?

To se musíme zeptat těch našich budoucích dědiců. My jsme něco zdědili – když jste řekla zrovna tato tři jména – tak i my jsme něco zdědili spolu s deseti miliony našich spoluobčanů a naší povinností je, abychom ten suverénní a samostatný stát přenesli do budoucna. Abychom o něj nepřišli, abychom zaručili, že bude existovat ještě po nás. To je ten obrovský závazek, který lidé jako já cítí v odkazu, který jsme získali – abychom tu naši zemičku předali dalším generacím ve stavu pokud možno co nejlepším. A ne aby se rozplynula a poztrácela v nějakém celoplanetárním systému, aby zmizela její specifičnost. To je úkol pro nás, dnešní generace, a samozřejmě i úkol pro generace, které přijdou po nás.

Vy tři novodobí čeští prezidenti jste měli zákonitě svoje příznivce a také odpůrce. Všichni tři jste v minulosti ve svých veřejných projevech mluvili o potřebě spojovat společnost. Myslíte si, že se to ve všech obdobích dařilo a daří i teď?

Já si myslím, že slovo spojovat společnost je hezká, ale trošku fráze. Je to takové líbivé slůvko. Prezident se samozřejmě musí pokoušet, aby nerozděloval společnost. To určitě ano. Ale prezident nemůže být korouhvička ve větru, která pouze kýve na to, co si zrovna 51 procent v průzkumu veřejného mínění zúčastněných lidí myslí. Prezident také musí mít své názory, prezident také musí foukat proti větru a tím si samozřejmě získává přátele i nepřátele. Takže to rozdělování je naprosto nezbytné a všichni tři polistopadoví prezidenti v něčem společnost spojovali a v něčem ji rozdělovali. Nebudu se pouštět do hodnocení toho přede mnou a po mně, to nechme na někoho jiného. Já jsem vždycky měl cíl, abych ji nerozděloval nijak záměrně.

Chápu to správně, že je do jisté míry iluzorní myslet si, že společnost může být spojena, když v ní má každý jiné ekonomické, osobní a politické zájmy, někdo nemá dokonce žádné zájmy?

To je hezké slovo, že někdo nemá žádné zájmy. Ano, myslím, že je to trošku idylické. Slovo spojovat je hezké, já se mu neprotivím. Já si myslím, že není možné, aby si prezident kladl do čela heslo nespojovat, to by byl blázen a to by bylo dobře, aby ho lidé prezidentem nezvolili. Ale cítím takovou trošku falešnost slova spojovat, já bych na něm nelpěl, já bych s ním zásadně nehrál.

Ve svém inauguračním projevu v roce 2003 jste prohlásil: „Chci přispět k větší důvěře občanů v naší politickou scénu, v naše demokratické instituce a v naše politické strany.“ Je dnes stále zapotřebí v těchto oblastech budovat důvěru?

To ani nevím, že jsem to takhle hezky řekl. Děkuju, že jste mi to připomněla. To je hlavní věc a důvěra – troufám si teď analyzovat – oproti roku 2003, kdy jsem tato slova vyřkl, se určitě spíš poztrácela a více a více se ztrácí. A to je myslím škoda. Politické strany svou důvěru poztrácely. Místo standardních stran vznikají nejrůznější ad hoc účelová krátkodechá politická hnutí, se kterými je těžké se identifikovat. Myslím, že politické strany poztrácely v tom patnáctiletém období asi nejvíc a mě to velmi mrzí, protože já jsem velký zastánce politických stran.

A nenašel byste zde politiky nebo politické strany, kterým byste věřil, že můžou posilovat právě onu důvěru v demokratické instituce?

Já nebudu známkovat a nebudu nálepkovat dnešní politické strany. Mám bohužel strach, že zaprvé spousta stran není ideově vymezenými stranami, nepřichází s celkem nějakého světonázoru, s celkem jasného politického a ideového programu. Jsou to ad hoc hnutí za něco, proti něčemu, za někoho, proti někomu. To je málo. To vytváří krátkodechá přátelství, krátkodeché skupiny stoupenců. Na tom není možné stát budovat dlouhodobě a jako celek. Takže jsem trošku smutný z toho, co dnešní politické strany dělají.

A proč si myslíte, že se tradičním stranám dnes nedaří oslovovat voliče?

Zaprvé útok na politické strany je veden dneska v celém západním světě, v tom nejsme výjimkou. Zadruhé u nás jsme do vínku dostali v našem prvním prezidentovi člověka, který prostě politické strany neměl rád. Mimochodem tím byl velmi podobný vůbec prvnímu prezidentovi Československa. Masaryk taky strany moc nepotřeboval a také se s nimi moc nekamarádil, když byl prezidentem.

V tom prvním období strany nebyly velebeny, my jsme se je tehdy snažili za každou cenu hájit, a nakolik se to podařilo, nepochybně posuzují občané. Ale útok na stranictví je v současné době velmi silný. Já opravdu nemohu přežít, když teď před časem byly komunální volby a když vidím – abych neurazil žádné město, které si teď zvolím – když vyhraje koalice „pro“ to spolu se skupinou „za“ atd., Žďáráci Žďárákům, Plzeňáci pro Plzeň. To nejsou politické strany. Tím jsou politické strany ničeny, oslabovány, a to se nám vymstí.

Když jste zmínil prvního československého prezidenta, T. G. Masaryk říkal: „Idealisté udělají pro stát, národ a lidstvo více než politikové takzvaně reální a chytří.“ Máme tady dnes idealisty nebo reálné a chytré politiky?

Já bych zejména zásadně nesouhlasil s tím Masarykovým výrokem. Rozdělovat svět na idealisty, kteří toho udělají nejvíc dobrého, a na pragmatické reálpolitiky, to je myslím minulostní věta, kterou věřím, že ani Masarykovi nepřipočítávali tehdejší politici k dobru. Ani já bych mu to v žádném případě k dobru nepřičetl. On se na politické strany díval velmi nevraživě.

Také když se podíváte, jak zřídka byly v době první republiky volby, kolik existovalo prozatímních vlád, které neměly vůbec vládní většinu, to Masaryka vůbec netrápilo. On rozhodoval se svou Pětkou vyvolených, kterou si k sobě zval a se kterými o spoustě věcí rozhodoval. Gloriola, kterou on získal jako tatíček národa po třech stoletích habsburské monarchie, mu samozřejmě leccos umožňovala, co by opakovatelné v moderní době pro žádného prezidenta už určitě být nikdy nemohlo. Trošku toho nejen využíval, ale já bych si troufl říci, že i zneužíval.