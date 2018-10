Soud poslal komplice vraha manželů z Ústecka na 10 let do vězení

Motiv jeho činu byl podle znalců čistě zištný, vrah mu za pomoc slíbil půl milionu korun. Ženu vrah ubil, otce uškrtil, dvě nezletilé dívky znásilnil a syna omráčil, uvedli znalci. Při vstupu do domu vrah zastřelil psa.

Státní zástupce navrhoval pro Topinku trest deset až 11 let. Podle obhájce by byl dostačující trest odnětí svobody na pět až šest let s ohledem na to, že se Topinka přiznal, sám se přihlásil na policii a svého činu litoval.