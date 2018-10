Senátní duel v Břeclavi: Podpora zemědělců a snížení administrativy

Jaké dvě věci považujete za nejdůležitější, které byste jako senátor chtěl prosazovat?

Libor Nazarčuk: Vyplývá to z volebního programu, hlavně je to podpora zemědělství a venkova s akcentem nejenom na vinařství a vinohradnictví, ale obecně celé zemědělství s problémy, jako je sucho, zadržení vody v krajině. Další problém, který vidím, je zastavěná plocha. Dnes už je to 11 procent našeho území a každý rok se o 0,4 procenta navyšuje. To je jeden z negativních jevů. Co se týče rozvoje, tak je potřeba další důležitá věc, a to je budování. Budování se neobejde bez pořádného stavebního zákona, který je momentálně komplikovaný a prodlužuje lhůty. Navíc je teď do řízení potřeba v rámci povolení ještě vyjádření územního plánování, které to ještě více zdržuje. Tím pádem jsou komplikace pro občany, živnostníky, podnikatele i města a obce, které jsou personálně zatíženy. Je potřeba tomu trochu ulehčit. To jsou hlavní obory, kterým bych se chtěl věnovat.

Když se zdržím u prvního z nich – u stavebního zákona jste byl konkrétnější, ale v případě boje proti suchu nebo zastavěné ploše – máte konkrétní představu, jak byste to jako senátor chtěl řešit?

Libor Nazarčuk: Některé věci už se řeší, ale je potřeba začít tím, že sucho je největší hydrometeorologický extrém v rámci zemědělství, ale hned druhý největší jsou povodně. Je potřeba řešit to komplexně, nejenom sucho, ale i povodně. Je zpracován projekt Intersucho, je zpracován generel vody v krajině. Ten má nabídnout opatření, která budou akceptovatelná i zemědělci. To znamená, že to nebude nějaký výmysl, ale bude to akceptovatelné v praxi.

Takže byste to jako senátor prostě podporoval.

Libor Nazarčuk: Podporoval ve spolupráci s odpovědnými ministry – životního prostředí nebo zemědělství.

Rostislav Koštial a jeho představa o tom, které dvě priority by jako senátor chtěl prosazovat.

Rostislav Koštial: Obdobně jako kolega jsem zemědělec, shodou okolností jsem také vystudovaný závlahář a můj obor byl meliorace závlahy. Mám zkušenosti ve vinařství, vinohradnictví a obecně rozsáhlé zkušenosti z historie. Parketa našeho regionu je vinařství. Co se týče sucha, tam se určitě shodneme. Nicméně to, co by senátor pro to mohl udělat, spočívá v tom, že je potřeba upravit systém dotací tak, aby nenahrávaly velkým korporacím, aby se tito zemědělci začali chovat k půdě jako k základnímu výrobnímu prostředku, který bude naše generace živit ještě do budoucnosti. Je potřeba uzpůsobit dotační systémy tak, aby nepodporovaly jenom velké korporace, ale hlavně opatření, která naši předkové, naši dědové a otcové uznávali. To znamená organická hmota do půdy, která pak dokáže zadržovat vláhu, orební způsoby. Zase se vracím k dotacím, které preferují velmi omezené střídání plodin. To půdě velmi chybí. Takže co se týče zemědělství a vinohradnictví, to je určitě tato parketa – podporovat dotačně takovou zemědělskou politiku, aby se zemědělci konečně mohli chovat k půdě jako hospodáři.

Berete to jako dvě oblasti? Kdybychom to shrnuli pod zemědělství, máte ještě další prioritu?

Rostislav Koštial: Druhá priorita je svoboda. My se dnes potýkáme s takovou záplavou nařízení a zákonů, že se podnikatel, občan cítí velmi nesvobodně. Druhá priorita je bránit nesmyslným nařízením a zákonům, které občany a podnikatele omezují. Je to EET, je to nový vinařský zákon. Shrnul bych to takto: Podnikatel má podnikat, a ne papírovat. Dnes na každý úkon podnikatele potřebujete 50 razítek. To je strašlivá administrativní zátěž a proti té je potřeba bojovat.