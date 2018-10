Senátní duel v Třebíči: Dostavba jaderné elektrárny Dukovany i ulehčení situace dlužníkům

přehrát video Senátní duel: obvod Třebíč

Které dvě věci z vašeho programu jsou pro vás hlavními prioritami, za které budete v Senátu bojovat. Hana Žáková: Budu bojovat za dostavbu pátého a šestého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Druhou velmi výraznou prioritou je podpora spolků a neziskových organizací. Miroslav Michálek: První priorita je stejná u všech kandidátů do Senátu vyjma jediného, a to dostavba pátého, případně šestého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem je skutečnost, že elektrárna je největším zaměstnavatelem v našem regionu, a pokud by se nepodařilo prosadit výstavbu dalších bloků a elektrárna by dále nepokračovala, mělo by to pro náš region fatální důsledky. Kolik už jste vynaložili peněz na kampaň a kolik ještě plánujete utratit? Z čeho ji platíte a kdo je váš největší sponzor? Miroslav Michálek: Moje celkové náklady na kampaň jsou vyčísleny asi na jeden milion korun. Skládá se to ze tří částí. Jednu uhradila centrála hnutí ANO, asi tři sta tisíc, další část jsem dal z vlastních prostředků a poslední část jsou dary od fyzických a právnických osob. Dary se pohybovaly v částkách od pěti tisíc až do tří set tisíc korun. Vše je uvedené na transparentním účtu. Hana Žáková: Moje částka se v současné době pohybuje někde kolem 450 tisíc, ale není ještě konečná, protože musíme počítat ještě s druhým kolem. Předpokládám, že celkově se budeme pohybovat někde kolem půl milionu. Mým největším podporovatelem jsou Starostové a nezávislí, od kterých jsem získala 250 tisíc, padesát tisíc jsem dala ze svých vlastních zdrojů, ostatní částky jsou od dobrovolníků. Je to též na transparentním účtu.

Fakta Hana Žáková (nestraník za STAN) Hana Žáková (nestraník za STAN) - od roku 1998 byla místostarostkou a od roku 2000 je starostkou obce Koněšín, která leží nedaleko Třebíče

- bývalá členka KDU-ČSL byla v krajských volbách v roce 2004 zvolena za KDU-ČSL zastupitelkou Kraje Vysočina

- poté do krajského zastupitelstva neúspěšně kandidovala jako nestraník za SNK ED

- dvakrát také neúspěšně kandidovala do sněmovny, v roce 2002 jako členka KDU-ČSL v roce 2010 jako nestraník za Věci veřejné

- nyní kandiduje jako nestranička za STAN s podporou ODS

- před vstupem do politiky pracovala u Českých drah jako vedoucí dopravy a přepravy nebo jako sekretářka ve stavební firmě v Třebíči

- stála za vznikem ekologického mikroregionu Horácko a u zrodu lodní dopravy na Dalešické přehradě

- od roku 1994 je členkou koněšínského ochotnického divadelního souboru a věnuje se také zpěvu v souboru Klokočí

- s manželem vychovali dvě děti

Už jste uvažovali o tom, který výbor v Senátu by vám byl nejbližší? Hana Žáková: Jsem regionální politička a byla jsem nějaký čas i v krajském zastupitelstvu, proto by mi byl nejbližší výbor pro regionální rozvoj, ale též mě láká organizační výbor. Miroslav Michálek: Protože jsem právník, tak bych pochopitelně rád směřoval do ústavně-právního výboru. Chápu ale, že přednost výběru výboru mají seniorní senátoři. Pokud bych se do ústavně-právního výboru nedostal, rád bych také směřoval do výboru regionálního rozvoje. Když se podíváte na to, čím se zabývají nebo budou zabývat poslanci, na normy, které případně dostanete na stůl, když budete senátory. Je zde norma, kterou zcela odmítáte, nebo víte, že byste přidali pozměňující návrhy? Hana Žáková: V současné době sleduji volební zákon, který by se měl měnit. ČSSD navrhuje, že by mohly být jednokolové senátní volby. Myslím, že by měl zůstat současný dvoukolový systém, protože nikde v Evropě, kde působí dvě komory parlamentu, tento systém není odzkoušený. Z ostatních nyní projednávaných zákonů bych nyní asi nic neměnila. Uvítala jsem přijetí zákona, který umožní cyklistům na cyklostezkách mít nějaké procento alkoholu. Vnímám to pozitivně z pohledu cyklisty, který jezdí třeba po vinařských stezkách. Myslím, že řada z nich musela trpět. Miroslav Michálek: V loňském roce byl schválen insolvenční zákon a nyní je v parlamentu jeho další novela, která by pravděpodobně na přelomu října a listopadu přišla do Senátu. Tomu bych se chtěl věnovat, protože by to znamenalo ulehčení těm, kteří jsou zadlužení. Jako notář vím, jaký je to veliký problém, protože máme předlužená dědictví, přistupujeme k likvidacím. Týká se to nejen zůstavitelů, kteří jsou předluženi a je jich opravdu čím dál víc, ale i dědiců. Pokud jsou v insolvenčním řízení, tak nemohou dědictví odmítnout a dokonce nemohou uzavřít ani dědickou dohodu, která by byla menší než jejich zákonný díl. To je zákon, který bych si jako senátor velmi pečlivě prostudoval a zvážil bych, zda ho nějakým způsobem připomínkovat.

Fakta Miroslav Michálek (nestraník ANO) Miroslav Michálek (nestraník ANO) - narodil se v Třebíči, pochází z nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou

- notář, šachista a šachový funkcionář se dosud v politice neangažoval

- v roce 1983 vystudoval práva na Právnické fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně

- v roce 1985 složil notářskou zkoušku a poté působil jako státní notář v několika městech

- po roce 1993 si založil vlastní notářskou kancelář

- kromě toho externě vyučoval na katedře občanského práva Právnické fakulty MU v Brně

- v letech 2014-2015 absolvoval v Central European Management Institute v Praze postgraduální studium oboru Corporate Master of Laws

- je členem Notářské komory v Brně

- ze současného manželství má dceru, z předchozího manželství má syna

- v roce 1992 se dostal do první výkonnostní třídy v šachu, později přesedlal na korespondenční šachy

- v minulosti byl předsedou Sdružení korespondenčního šachu v České republice a předsedou šachového klubu v Třebíči