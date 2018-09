K urnám může přijít zhruba 64 tisíc prvovoličů

Přesný počet prvovoličů ale statistický úřad nezná. Některé z narozených dětí už nemusí být naživu anebo odešly ze země. Jiní mladí lidé se ale do Česka přistěhovali. Proto podle ministerstva vnitra počet prvovoličů zhruba odpovídá uvedenému číslu.

Poprvé půjde volit například Sarah Baráková z Vyškova. Osmnácté narozeniny oslavila letos v březnu. K urně půjde, přestože s nabídkou kandidátek není spokojená. „Mně osobně vadí, když někdo nejde volit. Myslím si, že je to zahozený hlas,“ vysvětluje.

Na volebním lístku bude označovat jednotlivé kandidáty. „Pro mě je to volba lidí, které znám,“ dodává prvovolička. Uvítala by, kdyby se po volbách ve Vyškově zlepšila dopravní situace a kdyby vznikl nový prostor pro pořádání kulturních akcí. „Teď řeším maturitní ples a ve městě není místo, kde by se dala udělat akce pro více než 300 lidí,“ tvrdí.

Mladí mají o volby zájem

Poblíž Brna bude poprvé volit také Veronika Tupá. Osmnáct let jí bylo krátce po prezidentských volbách. Bude studovat žurnalistiku na Masarykově univerzitě a o politice se často baví i se svými vrstevníky. Na tom, kdo bude v příštích letech vést malou obec Holubice, jí záleží.

„Očekávám změnu k lepšímu. Například v tom, jak se obec staví k životnímu prostředí, protože to je upozaděné téma,“ vysvětluje. Uvítala by také, kdyby Holubice více podporovaly kulturní vyžití mladých lidí.