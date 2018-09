Česko se podle Zemana musí v EU postavit za Maďarsko. Je to v našem vlastním zájmu, řekl prezident

Česká republika se v Evropské unii ve vlastním zájmu musí podle prezidenta Miloše Zemana postavit proti sankcím vůči Maďarsku. Zeman se domnívá, že něco podobného by mohlo v budoucnu postihnout i Česko, řekl v televizi Barrandov. Evropský parlament se před týdnem vyslovil pro to, aby členské země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Řízení by mohlo skončit omezením hlasovacích práv Maďarska v EU, s tím by ale musely souhlasit všechny ostatní unijní země.