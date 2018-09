Hledá se nový šéf Homolky. Podle kritiků není výběr transparentní

Ministr ale pochyby odmítl. Výběrové řízení podle něj probíhá standardně, jako jakékoliv jiné. „Nemám důvod o něm pochybovat,“ řekl České televizi. Nemocnice Na Homolce je bez ředitele už druhý měsíc. Ivan Oliva na post šéfa rezignoval poté, co mu ministr vyčetl nesrovnalosti v hospodaření. Hloubková kontrola resortu v nemocnici odhalila neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun.

„Hodně nás překvapuje, že to nešlo cestou transparentního výběrového řízení,“ pozastavila se nad informací poslankyně Pirátů Olga Richterová. Rozpaky neskrýval ani místopředseda výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): „Pokud už v tuto chvíli jsou nějaké pochybnosti, tak vyzývám pana ministra, aby je buď vyvrátil, nebo výběrové řízení zopakoval.“

Výběrová komise má dvacet tři členů. Je mezi nimi například dočasně pověřený šéf nemocnice Josef Vymazal nebo poslanec za ANO Rostislav Vyzula. Podle deníku Právo by se na základě zákulisních dohod měl stát novým šéfem Homolky ředitel kladenské nemocnice Petr Polouček a Vymazal pak jeho náměstkem.

K pohovorům v úterý přišli první uchazeči o uvolněný post, mezi nimi například exsenátor a bývalý šéf vrchlabské nemocnice Vladimír Dryml. „Požádali mě o to někteří moji přátelé, protože vědí, že jsem neúplatný a umím udělat pořádek v nemocnici,“ řekl České televizi.

Nemocnice navíc stále řeší problémy z doby ředitelování Vladimíra Dbalého. Ten čelí obžalobě ze zmanipulovaných výběrových řízení za desítky milionů korun. Záznamy o údajných úplatcích si podle detektivů zapisoval do deníku. Státní zástupce navrhuje pro bývalého ředitele trest deset let vězení, soud by měl verdikt vynést příští týden.