Řidiče, kteří telefonují nebo píší SMS, umí policisté usvědčit. Tresty zřejmě přitvrdí

Mobilní telefon za volantem hrál klíčovou roli i při nehodě v Hradci Králové, kterou zachytily kamery v policejním autě. K němu se z dálky blížil stříbrný vůz – řidič ale vůbec nezpomalil a do auta narazil. Při nehodě se pak vymlouval, že se otáčel na dítě, které bylo na zadních sedačkách. Ze lži ho ale usvědčily pořízené fotografie: po celou dobu totiž psal SMS zprávy.

Řidiči se podobně vymlouvají často, policisté ovšem mají speciální dalekohledy, které vidí až 800 metrů daleko a na tuto vzdálenost umí pořídit i fotografie či videa. Telefonujícího řidiče je pak snadné usvědčit. Policejní akce zaměřená na mobilní telefony za volantem končí v pátek.

Bodový postih pro telefonující řidiče by se měl zdvojnásobit

Vedle kontrolních akcí se chystá ministerstvo dopravy ve spolupráci s policií zpřísnit i bodové postihy. Už teď je telefonování za jízdy třetí nejčastější bodovaný přestupek, ročně dostane dva body asi 50 tisíc řidičů. Navíc už čtvrtý rok za sebou roste počet nehod a jejich obětí.

Nově by mohlo platit, že pokud by řidič za jízdy telefonoval, psal SMS zprávy, popřípadě by svou jízdu vysílal na sociální sítě a manipuloval při tom s přístrojem, pak by místo dvou bodů získal hned čtyři.