V Karlových Varech se musí zbourat Doubský most. Ťok nařídil mimořádnou kontrolu všech podobných mostů

Doubský most v Karlových Varech musí být stržen a nahrazen novým, uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Podle něj ovšem vady ukázala až druhá diagnostika. Proto nařídil mimořádnou kontrolu všech mostů ze 60. až 80. let, které vzniky podobnou technologií. Uvedl to po setkání s ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Experti zkontrolují zhruba tisícovku mostů.