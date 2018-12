Ministerstvo chystá změny maturit. Na zkoušky z češtiny bude více času, zkrátí se archivační doba

Maturantů by se měla týkat především změna času na obě písemné zkoušky z češtiny. Na didaktický test dostanou místo dosavadních 60 minut nově 70. Na písemnou práci pak budou mít 110 minut. To sice odpovídá dosavadním pravidlům, zatím si však museli maturanti prvních dvacet minut rozmýšlet téma, a teprve pak začali psát. Toto rozdělení však nyní padne.

Změní se také termín ústních zkoušek u podzimních maturit a zpřesní podmínky u maturit handicapovaných žáků.

Maturity se skladují 45 let

Další úpravy, které ministerstvo školství připravuje, se již netýkají maturantů, měly by však usnadnit situaci školám. Ty začínají mít přeplněné sklady, protože mají v současnosti povinnost skladovat dokumenty související s maturitami desítky let. „Maturitní zkoušky a maturity se musí archivovat 45 let,“ upřesnila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Změna vyhlášky by mohla dobu pro archivaci dokumentů zkrátit na pouhých pět let.