Chovanec nabídl poslaneckému klubu ČSSD své vyloučení, pak by se vzdal místa ve sněmovně

„Kolegům poslancům jsem nabídl, aby se bez mé účasti rozhodli, jestli mě z klubu vyloučí,“ uvádí nyní ke svému možnému odchodu z dolní komory. „Oni mi řekli, že to nechtějí a nepožadují a nevnímají to jako potřebné. Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal. Abych tam seděl sám v rohu jako nezávislý poslanec? To je úplná blbost,“ řekl Chovanec Právu.

Svou absenci na hlasování o důvěře vládě Chovanec vysvětloval tím, že je proti jeho svědomí hlasovat pro vládu, ve které bude ČSSD plnit roli „fíkového listu“, a kabinet se navíc opře o podporu komunistů. K tomu, aby vznik vlády aktivně nepodpořil, navíc bývalého šéfa vnitra vyzval i krajský stranický výbor.

V den hlasování pak kritizoval smlouvu ANO s KSČM i skutečnost, že vládu kvůli sporu o obsazení ministerstva zahraničí tvoří pouze čtyři zástupci sociální demokracie, přestože koaliční smlouva hovoří o pěti. „Nesouhlasím s argumentem, že ČSSD vstupem do problematické vlády zabrání nástupu ještě horších sil,“ napsal na Facebooku.

Chovanec: Jsem připraven nést následky

V aktuálním rozhovoru pro Právo potom dodal: „Nechtěl jsem se stavět proti členské základně, ale ve mně už ten pohár přetekl. I kdyby to mělo znamenat, že se vzdám mandátu poslance. Předvolební sliby voličům, které odmítaly vládu s Andrejem Babišem, by měly být pro stranu závaznější. Ale možná to vidím špatně. Jsem připraven nést všechny následky.“

Cením si našich poslanců, kteří podepsali koaliční smlouvu a také ji potvrdili ve včerejším hlasování. Prokazují tím odpovědnost vůči sociální demokracii, vůči voličům i naší zemi. @CSSD se musí přestat v očích veřejnosti zabývat sama sebou, ale konečně řešit problémy lidí. pic.twitter.com/xLfjp4DBNZ — Jiří Zimola (@jirizimola) July 12, 2018

Po tom, aby kvůli svému postoji k vládě opustil sněmovnu, volá Chovancův nástupce ve funkci statutárního místopředsedy Jiří Zimola. Argumentaci svědomím, kterou Chovanec použil, označil za lichou.

Chovancův krok kritizoval i předseda ČSSD Jan Hamáček: „Rozhodnutí Milana Chovance je pro mě osobně zklamáním. Ne proto, že je proti vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO. Ale proto, že navzdory svým veřejným prohlášením, že bude respektovat výsledky vnitrostranického referenda socdem, tak neučiní,“ uvedl Hamáček. Rozhodnutí členské základny by mělo mít přednost, dodal k tomu, že exministr vnitra na hlasování o důvěře vládě nepřišel.

Chvojka: Záležitost je uzavřená, vylučovat se nebude

K vyloučení Chovance se poslanci ČSSD nicméně nechystají. „Každý poslanec má volný mandát, koná ho podle svého vědomí a svědomí a já ho za to nechci jinak dehonestovat,“ konstatoval šéf stranického sněmovního klubu Jan Chvojka. „Platí, že Milana Chovance nebudeme za jeho názor vylučovat ani ze strany, ani z klubu. Tato záležitost je pro poslanecký klub ČSSD uzavřená.“

Chovanec bude podle Chvojky podporovat vládní zákony ve sněmovně, i když pro kabinet nehlasoval. „Má prostě problém s touto vládou, ale to neznamená, že by měl mít problém s dobrými zákony, které tato vláda bude předkládat do sněmovny,“ uvedl ve středu Chvojka. Právu Chovanec řekl, že bude podporovat návrhy, které budou v souladu s programem ČSSD.