Babiš uvedl Krčála do čela resortu práce a sociálních věcí. Malá převzala ministerstvo spravedlnosti

Krčál si za svůj úkol stanovil personální stabilizaci resortu. O prázdninách by chtěl také obsadit místa náměstků, která jsou po měsících stále volná. Na ministerstvo se má vrátit do křesla náměstka pro zaměstnanost Jiří Vaňásek, který z funkce letos odešel. Na další dva posty náměstků jsou vypsaná výběrová řízení. Jména svých spolupracovníků, které si přivede do úřadu, chce Krčál zveřejnit v pondělí na tiskové konferenci. V ten den se chystá uvést do úřadu své politické náměstky.

Krčál se mohl stát ministrem už v Sobotkově vládě

Nový ministr bude muset řešit také problémy s informačními systémy. Ministerstvo v čele s Němcovou podalo 11 trestních oznámení kvůli zakázkám, které vyhlásil resort za vedení bývalé šéfky Michaely Marksové (ČSSD). Krčál řekl, že případy revidovat nebude.

Oficiální nástup ministra do sídla resortu práce se měl konat v 16:30, o dvě hodiny se ale opozdil. Premiér se zdržel na jednání EU v Bruselu.

Krčál se mohl stát ministrem práce už začátkem roku 2014 v Sobotkově vládě. Z osobních důvodů tehdy nominaci odmítl. Resort pak vedla jeho stranická kolegyně Michaela Marksová, jíž po nějakou dobu dělal Krčál politického náměstka.