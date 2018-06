Diplomku Malé škola ověřovala, ale jen mezi slovenskými texty. Kritika kvůli podezření z plagiátorství sílí

V nominaci do vlády se objevila z čista jasna, ale ještě před uvedením Taťány Malé do úřadu ministryně spravedlnosti premiérem Andrejem Babišem (ANO) se objevil malér. U její magisterské práce z roku 2011 specializovaný systém na odhalování plagiátů ukázal opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na obdobné téma, kterou její autor odevzdal o pět let dříve. Upozornil na to ve čtvrtek Český rozhlas. ODS vyzvala Babiše, aby Malou vůbec neuvedl do úřadu.