Ministryně spravedlnosti Malá čelí obvinění, že opisovala v diplomové práci

Magisterská práce Taťány Malé o rodinném právu obsahuje podle zjištění Radiožurnálu nepřiznané pasáže z diplomové práce Veroniky Grossové, sepsané o pět let dříve na Masarykově univerzitě v Brně. V jednom případě Malá dokonce převzala původní text i se dvěma překlepy.

Premiér Babiš řekl, že s ministryní bude věc řešit v pátek. „Předpokládám, že to nějak vysvětlí. Já s ní budu zítra a určitě se o to budu zajímat,“ řekl premiér. „Pokud vím, ona to odmítá, tak je to na ní, jak to vysvětlí,“ dodal.

„V práci paní Malé je minimálně pět procent textu shodného s prací paní Grossové. Lze ale předpokládat, že množství bude vyšší,“ řekl Českému rozhlasu Jan Mach, který má na starosti odhalování plagiátů na Vysoké škole ekonomické.

Kromě diplomové práce Malá podle expertů opsala nebo bez citace parafrázovala i část učebnice České rodinné právo autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové. „Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu tak, aby splnila podmínku počtu stránek. Na druhé straně je to nutno říct, že je to v tomto směru plagiát,“ řekl Radiožurnálu odborník na rodinné právo a vysokoškolský pedagog Stanislav Balík.

Malá podle Radiožurnálu využila při psaní práce i internet, aniž uvedla zdroj. Týká se to třeba zkopírovaných částí příspěvků týkajících se střídavé výchovy z vybraných odborných serverů, ale například i některých webových právních poraden.

Malá říká, že nic neopsala

Nová ministryně spravedlnosti pochybnosti o originalitě své práce odmítá. „Samozřejmě, že je to moje autorská práce. Samozřejmě jsem i citovala,“ řekla Radiožurnálu. „Předpokládám, že škola, na které jsem studovala, jakousi kontrolu udělala, měla jsem nějakého oponenta a ten práci uznal, že je v pořádku,“ dodala Malá.

Za standardní po obsahové i formální stránce označil práci i její odborný vedoucí z pražské právnické fakulty David Elischer. Podle Balíka ale oponenti ani vedoucí práce na opisování vůbec nemuseli přijít.