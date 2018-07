Po sametové revoluci utíkali mladí Češi do světa, teď se vracejí. Fokus Václava Moravce se ptal, Kde domov můj

„Západní Evropa byla zbídačená, Amerika měla přísné kvóty. Austrálie za války poznala, že se sama proti Japoncům neubrání, protože byla řídce osídlená, začala proto dělat velkou kampaň v německých uprchlických táborech. Mezi lety 1948 až 1951 do země přijelo asi dvě stě tisíc lidí z Evropy, z toho 12 tisíc Čechoslováků. Založili zde velmi silnou a dynamickou kolonii. Dnes v Austrálii žije asi dvacet pět tisíc Čechů,“ uvedl Miller. Vztahy mezi předválečnými a poválečnými migranty ale byly mnohdy komplikované. „Předváleční emigranti byli velice často levicoví a v podstatě sympatizovali s komunistickým režimem. Velice často se proto stávalo, že je komunistická tajná policie využívala proti politickým exulantům ve stejné zemi,“ poznamenal Miller. Exulanti z roku 1948 zase vyčítali těm, co odešli až po roce 1968, že jsou nasáklí komunismem. „Vlna z roku 1968 zase vyčítala osmačtyřicátníkům, že žijí mimo realitu,“ dodal historik.

V cizině žila dlouhé roky i Soňa Červená. Manžel emigroval v roce 1948, ona ale kvůli angažmá v Osvobozeném divadle tehdy odejít odmítla. „Bylo to těžké rozhodnutí, ale mysleli jsme, že tento politický marast nebude dlouho trvat a že se zase brzy uvidíme. Už jsme se ale nikdy neviděli,“ vzpomínala. Manžel se chtěl dostat především přes hranice. Kam měl dál namířeno a zda se mu vůbec přechod povedl, Soňa Červená dodnes neví. Nenechám se v Berlíně zazdít Sama odešla do zahraničí v roce 1958, kdy dostala angažmá v berlínské státní opeře. „Když postavili v roce 1961 tu zrůdnou zeď, rozhodovala jsem se, zda se mám nechat zazdít, nebo ne. Rozhodla jsem se, že odejdu.“ V roce 1962 tak emigrovala přes poslední otevřený přechod do západního Německa. Ani tam ale neměla klid. „Přes den jsem se bála, protože se říkalo, že ze západního Berlína unáší lidi do východního a tam je dávají do žaláře. Jede vedle vás auto, naloží vás a už neexistujete.“

Po třech letech proto raději odešla do Frankfurtu, později žila i v Londýně nebo v San Franciscu. „Zakázala jsem si stýskat si a myslet na domov… Emigrovat tehdy znamenalo odchod na věčné časy, nikdo nevěřil, že se stane tento zázrak,“ řekla ve Fokusu VM. V době pražského jara uvažovala, že by se krátce přijela podívat do Prahy na Vltavu. Měla tehdy koncert v Mnichově pod taktovkou Rafaela Kubelíka. „Zeptala jsem se ho, jestli by se vrátil domů. Podíval se na mě a řekl: ‚Já jim nevěřím ani slovo. Varuji vás!‘ Tím mě vlastně zachránil na věčné časy,“ vzpomínala na rok 1968. České mozky se vrací domů Do Česka se Červená ale nakonec po revoluci vrátila a už zde zůstala. K návratu vybízí i ostatní. Zkušenosti, které se Češi v cizině naučí, by podle ní měli uplatnit v rodné zemi: „Je důležité, abychom neměli odliv naší inteligence.“ Až do roku 2006 tomu tak bohužel bylo. Od té doby ale naopak například vědci do Česka spíš přicházejí. „Ve středoevropském kontextu jsme na tom relativně dobře,“ poznamenal Miller.

