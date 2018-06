Senzace roku, míní ochranáři. Do Krkonoš se zřejmě po 220 letech vrátili medvědi

Pozor na výlety mimo značené stezky

Návštěvníkům, kteří se budou pohybovat po vyznačených stezkách, prý bezprostřední nebezpečí nehrozí. „Není důvod k panice. Vydat se ale v tento okamžik do lokalit, které jsou stranou turistických cest, bych si ale rozmyslel. Stezky jsou provoněné lidským pachem, je tam ruch, tam medvěd nepůjde. Mimo značené stezky ale riziko hrozí. Za předpokladu, že jde o medvědici s mláďaty, tak při setkání s člověkem se může začít bránit,“ upozornil Drahný.

Ochranáři předpokládají, že se medvěd do Krkonoš mohl přesunout z jiné části Evropy, není ani vyloučeno, že tudy jen prochází. „Kdyby to byl medvěd samotář, šlo by s největší pravděpodobností o migrujícího jedince. Medvědice s mláďaty by se tady klidně mohla chtít usadit,“ dodal.