Osm ran do hlavy. Vědci popsali, jak zemřel pravěký Vittrupský muž

Do Dánska se zřejmě dostal až ve vyšším věku a začlenil se do místní zemědělské komunity. To se dalo vysledovat podle stravy, kterou konzumoval – v mládí to byly mořské ryby a divoká zvěř, až později přešel na zemědělské plodiny a domácí zvířata. Zemědělskou potravu konzumoval delší dobu, takže není úplně pravděpodobné, že by ho místní zabili hned po jeho příchodu. Tohle všechno dokázali archeologové přečíst z izotopových a proteinových analýz jeho zubů a kostí.

Boj o kontinent

Už jen tento detail je pro vědce zásadní: dost totiž zpochybňuje starší představy o pravěkých a starověkých obyvatelích Dánska. Až doposud se totiž předpokládalo, že tamní populace byla velmi homogenní, tedy tvořená lidmi z Dánska, a že pro cizince v ní nebylo moc místo.

Studie také přinesla další argumenty pro starší teorii, která říkala, že muž z Vittrupu zemřel v roli rituální obětiny. V té době to v neolitické Evropě byla poměrně běžná praxe a osm úderů do lebky, jimž podlehl, naznačuje, že mohlo jít o něco takového. Brutální povaha jeho smrti, o níž zřejmě kyjem rozbitá hlava svědčí, se shoduje s dalšími archeologickými nálezy obětování v tomto regionu.