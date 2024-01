Zdražily vstupenky, ubytování i metro. Sliby o lidové olympiádě už ve Francii neplatí

Příprava sportovišť i potřebné infrastruktury pro letní olympijské hry v Paříži se podle organizátorů vyvíjí podle plánu. Současně ale sílí kritika pořadatelů, že se výrazně vzdalují od původně propagovaného hesla lidových her. Dokazují to nejen vysoké ceny ubytování, ale i veřejné dopravy během celé akce.

Letní hry se do země zakladatele moderního olympijského hnutí vracejí přesně po sto letech. A nabývají stále jasnější kontury. U břehu Seiny už vyrostla olympijská vesnice pro dvacet tisíc sportovců. Vše nasvědčuje tomu, že se včas podaří dokončit i nová linka metra Orly–Pleyel. Do provozu má být uvedena v červnu letošního roku, aby byla plně funkční pro zahájení Her.

Zájem je i o drahé lístky

Výbor skutečně lákal na vstupenky za 24 eur, jenže těch šlo do prodeje jen milion. Další čtyři miliony lístků stojí pod 50 eur. Druhá polovina už se pak pohybuje v řádu stovek eur za jeden den na sportovištích. Pořadatelé se hájí, že i díky tomu pokryjí 96 procent rozpočtu ze soukromých zdrojů. „Ceny v Londýně před dvanácti lety byly o něco vyšší než teď ty v Paříži. Myslím si, že naše ceny odpovídají úrovni, která je pro tyto výjimečné události obvyklá,“ hájí ceny předseda organizačního výboru OH v Paříži Tony Estanguet.



Zájem je navzdory tomu obrovský. Majitele už má přes osm milionů lístků.

Zdražuje také ubytování

Ve francouzské metropoli na přelomu července a srpna očekávají až dvojnásobek návštěvníků oproti normálu. Nedávný průzkum společnosti na ochranu spotřebitelů přitom ukazuje, že ceny už přizpůsobily i hotely. Dvoulůžkový pokoj v centru o prázdninách stojí v průměru 317 eur za noc. V průběhu Her se teď prodává za víc než tisícovku.



„Musím se přizpůsobit kolegům nebo konkurentům v okolí. Je to přece jen výjimečné dobrodružství, tak se z toho snažíme vytěžit,“ říká majitelka hotelu Muguet Charline Pelletierová.



Sledované hotely si přitom kladou i další podmínky. Pokoj si lidé musí objednat nejméně na dvě noci, výjimkou přitom není ani minimálně pětidenní pobyt. Růst cen ubytování během významných událostí je ve Francii běžný, ale dosud nikdy nepřesáhl stovky procent jako nyní.



„Vyzýváme k určité umírněnosti. Ale i hoteliéři si velmi dobře uvědomují, že mají svoji stálou klientelu, o kterou se nehodlají připravit,“ říká předseda Sdružení francouzských hoteliérů Frank Delvau.

Metro zdarma nebude, naopak podraží



Nedávno pak padl i druhý slib organizátorů, tedy že držitelé vstupenek na stadiony budou mít veřejnou dopravu po Paříži zdarma. Právě naopak. Cena lístku na metro a autobusy se od 20. července do 8. září zdvojnásobí. Místo dvou budou stát čtyři eura. „Výrazně posílíme veřejnou dopravu, aby všechno bylo plně dosažitelné. A to něco stojí,“ argumentuje hejtmanka kraje Ile-de-France Valérie Pecressová.



Podle úřadů nejde ani tak o investice do infrastruktury, jako do lidí. Místo volnějšího prázdninového provozu totiž počítají s běžným jako na podzim. V práci bude denně na 19 tisíc řidičů, dispečerů a dalšího personálu. „Připravujeme se na výjimečnou mobilizaci. Zahájili jsme v roce 2023 bezprecedentní náborový program. Zdvojnásobili jsme počet zaměstnanců,“ řekl mluvčí dopravního podniku RATP Jimmy Brun.



Pochodeň ještě v Paříži zdaleka nehoří, a už nyní se Hry fanouškům výrazně prodražují. Reklamní strategii v souladu s tím změnili i pořadatelé. Nenápadně přestali mluvit o lidových hrách a začali je místo toho označovat za otevřené.