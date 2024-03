V Německu zavádějí speciální platební karty pro uprchlíky. Budou na ně dostávat dávky

Německo chce nadále omezovat ilegální migraci. Kromě kontrol na hranicích s Českem a Polskem se snaží odradit ty běžence, kteří do Německa míří kvůli sociálním dávkám. Od léta je spolkové země přestanou vyplácet v hotovosti. Uprchlíci je dostanou převodem na kartu fungující v omezeném režimu. Někde už ji úřady zavedly.

Okres Greiz v Durynsku. Deset měst a přes třicet obcí. Žije tady necelých sto tisíc obyvatel. Podle vnitroněmeckého klíče na ně připadá 740 uprchlíků, které musí ubytovat a postarat se o ně.

Dávky pro žadatele o azyl vyplácí okresní úřad. V hotovosti úředníci mívali během výplatního dne i přes milion eur. Z bezpečnostního hlediska to bylo rizikové, i proto úřad hledal jiná řešení, připomněl zahraniční zpravodaj ČT Pavel Polák.

Martina Schweinsburgová vede okres Greiz už třicet let, šest volebních období po sobě. Na konci roku 2023 jako jedna z prvních zavedla platební kartu pro uprchlíky, na kterou úřad dávky posílá, měsíčně v přepočtu až dvanáct a půl tisíce korun na osobu. „Tato karta je nastavena tak, že není možné provádět převody v rámci Německa ani do zahraničí, a to ani z karty, ani na kartu,“ řekla Schweinsburgová.

Cílem je zabránit uprchlíkům, aby peníze posílali domů rodinám nebo třeba pašerákům, kterým dluží za cestu do Německa. Je s ní ale možné platit v obchodech, za oblečení, jídlo, za dopravu. Několik uprchlíků tuto kartu nechtělo, z Greizu proto odešli.

„Většina uprchlíků to přijala dobře. A zajímavé je, že i mezi místními se to vnímá lépe, když žadatelé o azyl už nechodí do obchodu s tlustými ruličkami namotaných bankovek,“ doplnila Schweinsburgová.