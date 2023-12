Sníh v Evropě stále komplikuje dopravu. V Rakousku pod lavinou zahynul český lyžař

Jednapadesátiletý český lyžař v neděli odpoledne zahynul pod lavinou v rakouském lyžařském středisku Mölltaler Gletscher. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Korutany. Kromě této tragické události sníh komplikuje i dopravu. Cestující z mnichovského hlavního nádraží musí až do pondělí počítat s rozsáhlými omezeními, upozornila mluvčí Deutsche Bahn (DB). Mnichovské mezinárodní letiště v neděli již obnovilo provoz, nadále však budou trvat omezení. Například spoje mezi Mnichovem a Prahou jsou zrušené i v neděli. Nelétá se ani mezi Prahou a Amsterdamem. Tamní letiště Schiphol zrušilo desítky příletů a odletů.

Vlaky podle webu DB nejezdí například mezi Mnichovem a Salcburkem, Innsbruckem, Norimberkem, Stuttgartem a Lindau. Dráhy v Mnichově chtějí provoz obnovit co nejdříve, ale předtím bude nutné provést kontrolní lety vrtulníkem nad tratěmi. V noci na sobotu mnoho z nich zablokovaly stromy, které spadly pod tíhou sněhu.

Jelikož se nedalo vyloučit, že lavina strhla i někoho dalšího, zahájili záchranáři v laviništi a jeho okolí pátrací akci, do které zapojili 36 lidí a tři vrtulníky. Nikoho však nenašli a hledání ukončili. Podle korutanské policie se Čech v době neštěstí pohyboval „ve volném lyžařském terénu“ v nadmořské výšce kolem 2700 metrů. Jím utržená lavina byla široká 150 metrů a dlouhá tři sta metrů.

Neštěstí, při kterém přišel o život český lyžař, se odehrálo kolem 13:15 poté, co muž vyvolal pád laviny, která ho následně strhla a zcela zasypala. Podle policie se přihlížejícím lidem podařilo muže vyhrabat, následné oživovací pokusy však byly neúspěšné. Pomoci nedokázali ani přivolaní lékaři horské služby.

Na webových stránkách mnichovského letiště se mezi přílety často objevuje poznámka „zrušen“ nebo „opožděn“. Letiště vyzvalo cestující, aby se před cestou informovali o statusu jejich letu.

Nedělní spoje mezi Mnichovem a Prahou jsou podle webu pražského letiště zrušené, což platí i o pondělním letu Praha–Mnichov, plánovaném původně na 7:05 SEČ. Některé lety směřující do Mnichova převzala letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Norimberku.

Problémy jsou i na silnicích. Český řidič ztratil v obci Annaberg nedaleko rakouského Salcburku ve sněhu orientaci a netrefil na most. Skončil i s vozem v potoce, informovala agentura APA. Záhy se ukázalo, že čtyřicetiletý muž byl pod vlivem alkoholu. Automobil z vody vyprostili s pomocí jeřábu místní dobrovolní hasiči.

Omezení na letišti Schiphol

Kvůli avizovanému sněžení v Nizozemsku amsterdamské letiště Schiphol zrušilo desítky příletů a odletů, včetně spojení s Prahou. Podle informací na webu Letiště Václava Havla v Praze se ruší nedělní let z Amsterdamu do české metropole ve 22.15 a odlet z Prahy do Amsterdamu v 18:25 SEČ. Přílet z Amsterdamu ve 13:40 byl opožděn.

Na internetových stránkách Schipholu se kolem poledne objevila zpráva, že bylo zrušeno téměř 150 příletů a odletů. Nizozemská letecká společnost KLM, která je hlavním uživatelem letiště, sdělila nizozemské tiskové agentuře ANP, že odpoledne a večer zrušila 65 letů po Evropě.