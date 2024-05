Rusové postupují nejvíc od prvních měsíců plnohodnotné války

Jak CNN, tak opoziční ruský web Meduza upozorňují, že ohrožena je ukrajinská přítomnost v západní části Doněcké oblasti. „Jejich záměrem je přiblížit se k hlavním tranzitním uzlům, a tím učinit obranu Doněcké oblasti systémově obtížně udržitelnou,“ shrnul ruské cíle pro web The Kyiv Independent analytik Michael Kofman z centra Carnegie.

Podle CNN tlačí Rusové směrem ke třem městům: životně důležitému vojenskému uzlu Pokrovsk západně od Avdijivky, strategické vyvýšenině Časiv Jar poblíž Bachmutu a městu Kurachove dál na jihozápad.

Časiv Jar přestává existovat

Na Časiv Jar útočí Rusové už několik měsíců. Město se nachází několik kilometrů západně od Bachmutu a stalo se opěrným bodem ukrajinských jednotek poté, co se Rusové po těžkých a dlouhých bojích Bachmutu loni v květnu zmocnili.

Dobytím Časiv Jaru by okupanti získali kontrolu nad vyvýšeným terénem, z něhož by mohli útočit na další města, která tvoří páteř ukrajinské obrany na východě země, píše agentura AP a dodává, že by to připravilo půdu pro potenciálně širší ruskou ofenzivu, která by podle ukrajinských představitelů mohla začít už tento měsíc.

Ovládnutí města by Rusům umožnilo okamžitě napadnout Kosťantynivku, Kramatorsk, Slovjansk a Družkivku západně od Časiv Jaru, upřesnil podle CNN ukrajinský armádní mluvčí Nazar Vološyn. Všechna čtyři města leží u stejné dálnice, a pokud by jim hrozilo dobytí, měli by okupanti mnohem blíže k ovládnutí celé Doněcké oblasti, dodala stanice. Na Kosťantynivku už Rusové útočí z východu od okupovaného Bachmutu, dodala Meduza.

Agentura AP zveřejnila dronové záběry z Časiv Jaru, které byly podle ní pořízené toto pondělí. Připomínají apokalyptické výjevy, prakticky nelze zahlédnout nepoškozenou budovu. Nejsou na nich vidět žádní vojáci ani civilisté kromě osamělého muže kráčejícího středem silnice mezi zničenými stavbami. Záběry z Časiv Jaru připomínají výjevy z Bachmutu a Avdijivky, která ruským invazním silám podlehla po měsících bojů, bombardování a podle všeho po obrovských ztrátách na obou stranách.