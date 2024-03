Německou železnici poznamená od středy stávka. Zasáhne to i spoje s Českem

Německou železnici ochromí stávka strojvedoucích společnosti Deutsche Bahn (DB), nákladní doprava se zastaví ve středu večer a osobní ve čtvrtek nad ránem, vždy na 35 hodin. Oznámil to šéf odborů německých strojvedoucích GDL Claus Weselsky. Očekávat lze rozsáhlé výpadky vlaků nejen v Německu, ale také na spojích s Českou republikou.

Minulý týden ve čtvrtek to byla naopak společnost Deutsche Bahn, která obvinila odboráře z neústupnosti a z odpovědnosti za krach rozhovorů.

Odbory a dráhy se na konci ledna po předchozích stávkách dohodly, že přinejmenším do 3. března budou pokračovat jednání a že strojvedoucí do té doby práci nezastaví. To se nyní po neúspěšných rozhovorech změnilo. Weselsky řekl, že odbory jsou nuceny vyhlásit další stávky.

Spor je o počet pracovních hodin i výši mzdy

Odbory GDL požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 korun) a také jednorázovou kompenzaci 3000 eur (73 400 korun) kvůli inflaci.

DB v poslední veřejné nabídce navrhly zkrácení pracovní doby na 37 hodin týdně, větší snížení hodinového závazku již podmínily snížením mzdy. Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 tisíc až 56 tisíc eur (1,14 až 1,42 milionu korun).