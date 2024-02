Měli bychom společně bojovat proti strašlivému režimu v dnešním Rusku, řekla Julija Navalná

„Já nevím, zda máme této strašlivé zprávě, kterou jsme dostali, vůbec uvěřit. Zprávy dostáváme pouze z oficiálních médií, protože už řadu let, a to všichni dobře víte, jsme v situaci, kdy Putinovi a jeho vládě nemůžeme věřit. Oni totiž lžou neustále,“ pokračovala Navalná.

„Všichni jste slyšeli o těch zprávách, a já jsem si říkala, jestli bych měla zůstat tady s vámi, nebo se vrátit ke svým dětem. Pak jsem si ale řekla, co by udělal Alexej na mém místě a jsem si jistá, že on by zůstal stát tady na tomto pódiu,“ uvedla svou řeč Julija Navalná po pozdravení a poděkování za pozvání a za příležitost na konferenci promluvit.

„Ale pokud je to pravda, pak bych si přála, aby Putin, jeho spolupracovníci, jeho vláda a jeho přátelé věděli, že budou potrestáni za to, co udělali naší zemi, co udělali mé rodině, co udělali mému manželovi. Budou povoláni ke spravedlnosti a ten den se blíží. Chtěla bych se obrátit na celou mezinárodní komunitu a na všechny lidi tohoto světa. Měli bychom se postavit společně a bojovat proti tomuto zlu a tomuto strašlivému režimu v dnešním Rusku, proti režimu, který ztělesňuje Vladimir Putin. Ten by osobně měl být povolaný k zodpovědnosti za všechny ukrutnosti, kterých se v posledních letech v mojí zemi dopouští,“ zakončila Navalná projev, po kterém publikum několik momentů tleskalo ve stoje.

Agentura Reuters v pátek s odvoláním na ruskou vězeňskou službu uvedla, že uvězněný ruský opoziční politik Alexej Navalnyj zemřel. Navalnyj byl nejvlivnějším kritikem režimu Vladimira Putina. Bylo mu 47 let. Navalného smrt vyvolala ve světě vlnu kritických reakcí.