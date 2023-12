Jedno z papežových přelomových rozhodnutí, hodnotí historik možnost žehnat homosexuálním párům

„Je to jedno z těch přelomových rozhodnutí papeže. Jedná se o první jednoznačně formulované a pozitivní vyjádření vůči osobám stejného pohlaví, které z nejvyšších míst katolické církve zaznělo,“ okomentoval zveřejnění dokumentu Šebek.

Katolická církev nicméně dále považuje manželství výhradně za svazek mezi mužem a ženou. Ještě před dvěma lety oficiálně tvrdila, že udělit požehnání párům stejného pohlaví není přípustné. „Jako kněz jsem na toto čekal roky. Znám tolik párů stejného pohlaví, které žijí v milujících a oddaných vztazích,“ podotkl jezuitský kněz James Martin.

Změnu postoje Vatikánu naznačil papež František již letos v únoru. Tehdy prohlásil, že lidé s homosexuálními sklony jsou „božími dětmi“, které bůh miluje. Změnu poté konkretizoval ve svém říjnovém dopise dvěma konzervativním kardinálům. Nyní ji oficiálně stvrdil podpisem. „Řekl bych, že papež nyní dělá některé kroky, které předtím s ohledem na dřívějšího papeže Benedikta XVI. nechtěl učinit,“ uvedl Šebek.

Podle něho se další diskuze v rámci církve zřejmě povede směrem ke vztahu k rozvedeným. „I tady by mohl být Vatikán benevolentnější, a to z hlediska toho, že by těmto lidem například povolil účast na svátosti katolické církve,“ dodal historik.

Církev manželství homosexuálních párů stále neuznává

Ne všichni věřící s papežovým rozhodnutím souhlasí, pro některé lidi je to naopak málo. „Myslím si, že má právo změnit, co chce. Ale pokud jde o katolickou církev, tak si myslím, že je papež na špatné straně,“ řekla učitelka Tania Coeová, která je obyvatelkou Brazílie.

Vatikán kromě podobnosti se svatbou nechává kněžím relativně velkou volnost v rozhodování, zda a jakým způsobem žehnání udělit. O tom, jestli je možné akt provést v kostele, mlčí. Samotné požehnání definuje jako „prosbu Bohu“.

„Někdy jsme si mysleli, že požehnáni jsou pouze lidé, kteří jsou čistí, dokonalí nebo zdraví. Nyní je požehnání chápáno jako pomoc lidem nemocným, ztraceným či zmateným, kteří potřebují podporu a jsou na okraji společnosti. V tomto smyslu je nejvyšším požehnáním Kristus,“ prohlásil kněz Jose de Jesus Aguilar.