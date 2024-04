Blinken dorazil do Číny krátce po schválení pomoci pro Tchaj-wan, kterou Peking kritizuje

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dorazil do Číny na čtyřdenní návštěvu. V Šanghaji se má setkat se zástupci podnikatelů a byznysu, v Pekingu později s politickými špičkami režimu.

Současná schůzka se koná krátce poté, co americký Senát schválil pomoc pro Tchaj-wan. Balík počítá s dvěma miliardami dolarů vojenské pomoci pro tento ostrov.

„Čína proti této pomoci protestuje, považuje to za vměšování do svých vnitřních záležitostí. Opakuje, že je to porušení principu jedné Číny,“ popsala Šámalová. Peking viní Američany z toho, že povzbuzují separatisty na ostrově, tedy tchajwanskou vládu a nastupujícího prezidenta, který bude mít v květnu inauguraci, dodala zpravodajka.

Čínský vládní úřad pro vztahy s Tchaj-wanem pak vyzval Washington, aby přestal vyzbrojovat ostrovní stát a začal naplňovat svůj závazek, že nebude napomáhat vyhlášení nezávislosti ze strany Tchaj-wanu, píše agentura Reuters.