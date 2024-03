Američtí zákonodárci schválili financování části úřadů pro další měsíce

Americká administrativa může dál fungovat. Senátoři schválili balíček zákonů, které zabránily dosažení dluhového stropu. To by znamenalo, že by o půlnoci (v šest hodin ráno středoevropského času) zůstaly některé americké vládní úřady a agentury zůstaly bez peněz a musely omezit svůj provoz. Pro navržené zákony hlasovala v Senátu výrazná většina přítomných členů.