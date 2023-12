Americká polní nemocnice na Okinawě se s japonskou armádou připravuje na možnou invazi Číny na Tchaj-wan

„Je to zařízení složené z více jednotek, takže nemusí být rozmístěno celé. Proto je mobilnější a může se přesouvat tam, kde je třeba,“ dodal ředitel Námořního operačního centra zdravotnických sil v Pacifiku Stephen Arles.

Nejdřív příjem a třídění pacientů. Počítá se hlavně se střelnými zraněními, popáleninami a následky výbuchů. „Máme ventilátory, vybavení potřebné k zavedení nitrožilních kapaček pro dávkování léků na uklidnění nebo tlumení bolesti,“ řekl Chris Keith ze zdravotnického zařízení 150-Alpha.

Na Okinawě je třicet tisíc amerických vojáků v aktivní službě. Základny skýtají armádě strategickou výhodu. Poloha je ideální pro jakékoli operace v západním Tichomoří, od Korejského poloostrova po Jihočínské moře.

Okinawa má 1,5 milionu obyvatel – jako pár tokijských čtvrtí. Kvůli rostoucímu napětí ale má obrovský význam. Je odsud blíž do Šanghaje než do Tokia, a pokud by došlo k válce o Tchaj-wan, přilehlé vody budou v první linii.

Kvůli čínským manévrům si tady uvědomují hrozbu možná víc než jinde. Když Peking v roce 2022 trestal Tchaj-wan za návštěvu předsedkyně americké sněmovny reprezentantů, rakety dopadly i do japonských vod nedaleko odsud.